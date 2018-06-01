Флагманский кроссовер MG выбрался на тесты. Первое фото

Новый вседорожник принадлежащей китайскому концерну SAIC марки выйдет на рынок уже в этом году.

Предвестника новинки — прототип X-motion — бренд MG представил в апреле 2018-го в рамках Пекинского автосалона. Теперь же появилось фото с тестов серийного воплощения концепта. Снимок опубликовало китайское издание Autohome. Машина пока упакована в плотный камуфляж, однако кое-какие детали разглядеть все же можно. Так, серийный SUV сохранил силуэт концепта и крупную радиаторную решетку с «точечным» рисунком. Фары и передний бампер у кроссовера другие, плюс появились стандартные противотуманки.

По неофициальным данным, новинка MG построена на базе рамного внедорожника Roewe RX8, который, в свою очередь, является «родственником» модели Maxus D90 (как и MG, марки Roewe и Maxus также принадлежат SAIC). Ожидается, что новый SUV предложат только в пятиместной версии, тогда как RX8 доступен с семиместным салоном. В этом случае длина и колесная база модели MG должны оказаться меньше, чем у флагмана Roewe (4 923 и 2 850 мм и соответственно).

Мотор новому вседорожник, скорее всего, также достанется от RX8. Речь идет о бензиновой «турбочетверке» 2.0 мощностью 224 л.с., которая работает в паре с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Привод, как и у Roewe RX8, будет задним или полным.

Как ранее заявили в MG, новый кроссовер поступит в продажу уже в этом году. Первым рынком для него станет Китай, в линейке марки вседорожник займет позицию флагмана. А в 2019-м модель доберется до исторической родины MG — Британии.

Напомним, сегодня в модельном ряду MG два кроссовера — GS и ZS. Первый в Китае можно купить с бензиновыми турбомоторами 1.5 (169 л.с.) и 2.0 (220 л.с.), привод — передний или полный. MG ZS представлен с четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 (120 л.с.) и «турботройкой» 1.0 (125 л.с.), эта модель предлагается только в версии 4х2. Кстати, оба «паркетника» продают и на британском рынке.

По материалам: www.kolesa.ru