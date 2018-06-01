Спрос на электрические и гибридные автомобили будет увеличиваться

Международное энергетическое агентство выпустило свой прогноз развития электрического транспорта Global EV Outlook, в котором говорится, что в прошлом году на общедоступных дорогах появилось более трех миллионов электрических и плагин-гибридных автомобилей.

Такой показатель на 54 процента выше результатов за 2016 год, когда всего около двух миллионов электрифицированных моделей стали передвигаться по дорогам во всем мире. Главную роль в увеличении продаж играет именно Китай, поскольку в прошлом году в стране было реализовано около 580 000 электромобилей, в то время как в Соединенных Штатах — 280 000 единиц и в Америке — 120 тысяч. Китай не просто занимает лидирующие позиции в продаже электромобилей, он также несет ответственность за значительный скачок количества электрических автобусов и «электрических двухколесных транспортных средств». Фактически, 99% мировых поставок этих типов автомобилей припадают на Китайскую Народную Республику.

Вместе с увеличением спроса на электрические машины, возрастает необходимость в создании специальных зарядных станций. В течении 2017 года было реализовано 3 миллиона честных зарядных устройств и 430 000 общедоступных, причем только 23 процента из них относятся к быстрым зарядным станциям. Ожидается, что спрос на электрифицированные модели будет продолжать расти. Согласно прогнозам, к 2030 году на дорогах может быть задействовано 125 миллионов гибридных автомобилей и электрических транспортных средств. А если мировые производители полностью откажутся от новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания — цифра еще больше возрастёт.