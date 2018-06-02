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В пойманной на тестах новой LADA Granta FL разглядели минимум изменений
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В пойманной на тестах новой LADA Granta FL разглядели минимум изменений 

За рулем Кубань 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
Закамуфлированный в пленку автомобиль сфотографировали на улицах Тольятти. Фотографии выложили в соцсети, где комментаторы в полной мере смогли выплеснуть свои эмоции. Большинство оказались разочарованы и даже назвали обновление «убогим».
Справедливости ради надо заметить, что «АвтоВАЗ» не обещал кардинальных изменений (разве что кроме замены названия Kalina на Granta). Обновленная модель должна быть решена в русле Х-концепции, которая теперь обязательна для всех новых моделей. Но изменять размеры и удлинять универсал не планировалось.
Новинку без камуфляжа можно будет разглядеть на ММАС-2018, если, конечно, фотошпионы не поймают ее раньше.
За рулем Кубань: последние новости
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