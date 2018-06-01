Mansory построил 650-сильный Mercedes-AMG C 63

Немецкий тюнер подготовил эксклюзивный кузовной обвес, аксессуары и апгрейд мощности для рестайлинговой модели.

Первым делом специалисты Mansory взялись за четырехлитровую «битурбовосьмерку» M178, устанавливаемую под капотом модели AMG C 63. Отдача стокового варианта составляет 503 л.с. и 700 Нм крутящего момента. После чип-тюнинга и установки новой спортивной выпускной системы в ателье, отдача возросла до 650 л.с. и 850 Нм. Также был демонтирован ограничитель скорости, «максималка» теперь составляет 310 км/ч.

Помимо мощностного апгрейда, в Mansory подготовили несколько стилистических доработок. Кузовной обвес включает новый передний сплиттер и «губу», карбоновые корпуса боковых зеркал и новые боковые юбки. Для кормы предназначены спойлер на крыше, «губа» на крышке багажника и карбоновый диффузор, в который интегрированы двойные выхлопные патрубки из нержавеющей стали. Чтобы занизить автомобиль на 30 мм, тюнер установил новые пружины.

Кроме того, Mansory может предложить для клиентов выбор ультралегких 20-дюймовых колес, в данном случае установлены кованые колеса M5. В ателье могут также кастомизировать интерьер автомобиля с использованием кожи, алькантары, дерева, карбонового волокна и рояльного лака. Конечно, алюминиевые педали, подсвечиваемые пороги, брендированные коврки могут стать частью предложения.

Напомним, Mercedes-Benz C-Class хорошо чувствует себя на европейском рынке. С 2015 по 2017 год модель продается тиражом более 170 тысяч машин в год. На рынке Соединенных Штатов продается около 80 тысяч автомобилей ежегодно. Так что, клиентов на тюнинг-пакеты Mansory должно быть достаточно.

Напомним, недавно портал «Карельские Вести» рассказывал о расширении семейства C-Class следующего поколения кросс-универсалом.

По материалам: www.kolesa.ru