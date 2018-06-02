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Mansory превращает Mercedes-AMG C63 в 650-сильный «истребитель»
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Mansory превращает Mercedes-AMG C63 в 650-сильный «истребитель» 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
650-сильный Mercedes-AMG C63 — новая работа известного тюнера Mansory.
Mansory — всего лишь одна из нескольких тюнинг-компаний, известных тем, что для проектов берутся уже изначально невероятно мощные транспортные средства, а дальше делается «эстетический макияж» и «вытягивается» больше мощности из мотора. В этом «Мерседесе» от немецкого тюнера теперь есть всё, чтобы стать грозой треков.
Главной задачей было что? Правильно — снять как можно больше «лошадей» с 4,0-литрового битурбо V8. Для этого AMG C63 получил новый блок управления двигателем и кастомную спортивную выхлопную систему. Итог впечатляет — 650 л.с. и 850 Нм. Также сняли ограничитель скорости, а потому теперь машина набирать может 310 километров в час.
Mansory добавляет несколько уникальных решений по стилю. Приятно, что смотришь на авто и сразу понимаешь: перед тобой находится какой-то особенный AMG C63. Апгрейд кузова включает в себя: новую переднюю «губу» и сплиттер, корпуса зеркал заднего вида из углеродного волокна и боковые «юбки». В задней части Mansory предусмотрел спойлер, диффузор. Двойные выхлопные трубы из нержавеющей стали — про них не забываем. Тюнер также занижает автомобиль на 30 миллиметров благодаря иным пружинам.
Mansory также подготовил несколько сетов классных колёс. Машина на картинках получила 20-дюймовый ультралёгкие «катки» M5. Колёса эти кованые.
Модификации затронули, конечно, и салон. Mansory всё щедро обтянул кожей, алькантарой, дерево использовал, углеродное волокно брал, рояльным лаком кое-что покрывал. Находим и алюминиевые накладки на педали, подсвечиваемые дверные пороги и вышивку лого на напольных ковриках. Mercedes-AMG C63 от Mansory реально хорош!
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