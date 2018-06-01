Тюнеры Mansory превратили купе Mercedes-AMG C63 в 650-сильный агрегат

Тюнинговое ателье Mansory — всего лишь одна из нескольких компаний по настройке послепродажного обслуживания, известная тем, что принимает в работу невероятно мощные транспортные средства, придавая им эстетический макияж и добавляя мощности.

Благодаря немецким тюнерам теперь Mercedes-AMG C63 купе доступен с 650-сильным мотором.

Специалисты установили 4-литровый V8, дополнительный блок управления мотором и новую спортивную выхлопную систему. Крутящий момент в модернизированном купе достигает 850 Нм.

Также тюнеры сняли ограничитель скорости, после чего она достигает 310 км/ч.

Помимо силовых характеристик, специалисты Mansory немного изменили стиль — теперь в комплект кузова входят новая передняя губа и сплиттер, корпус из углеродного волокна и новые боковые юбки.

В задней части Mansory предусмотрел спойлер на крыше, туловище для «губ» и диффузор для углерода, в котором установлены новые двойные выхлопные трубы из нержавеющей стали. Тюнер также уменьшил «рост» автомобиля на 30 мм, установив новые пружины.

Модификации экстерьера не являются эксклюзивными для Mansory, компания предлагает внутреннюю отделку отделки, включая кожу, алькантару, дерево, углеродное волокно или отделку пианино. Есть алюминиевые педали, освещенные дверные пороги и вышитые напольные коврики.