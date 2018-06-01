Ещё
Автокомпания BMW создала беспилотный скутер C1 для отработки автомобильных автономных систем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автокомпания BMW создала беспилотный скутер C1 для отработки автомобильных автономных систем 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Проще сказать, обсуждаемый скутер-беспилотник станет тестером автомобильного беспилотного оснащения.
Кто-то скажет, что использовать двухколесный транспорт как-то странновато для указанной сферы деятельности. Однако баварские инженеры-конструкторы считают иначе.
По их мнению, лучшего тестера и придумать-то сложно. Ведь скутер — это техника повышенной маневренности. А этого иногда ой как не хватает автомобилям.
Обсуждаемый BMW C1 — это закрытый скутер начала 2000-х годов. Тогда по заказу баварцев, его выпускала автокомпания Bertone.
Переоснащенный скутер-беспилотник не только проводит тестирование внешнего оборудования, но и пополняет «знаниями» свое. В будущем BMW намереваются выпустить серию таких вот скутеров-беспилотников для услуг такси.
Правда сегодня желающих воспользоваться такими услугами наберется немного.
Car.ru: последние новости
Volo занимается тестированием V60 Почему для современных моторов противопоказан 92-ой бензин Обнародован очередной рейтинг надежных автомобилей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ПДД введен новый дорожный знак17
Правительство взялось за бензин182
Самые продаваемые кроссоверы и внедорожники в РФ
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин21
Под «мостом глупости» впервые проехала газель19
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
01:47
Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге
ДТП
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
01:12
Бензин становится все дороже
Автоновости
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение