Автокомпания BMW создала беспилотный скутер C1 для отработки автомобильных автономных систем

Проще сказать, обсуждаемый скутер-беспилотник станет тестером автомобильного беспилотного оснащения.

Кто-то скажет, что использовать двухколесный транспорт как-то странновато для указанной сферы деятельности. Однако баварские инженеры-конструкторы считают иначе.

По их мнению, лучшего тестера и придумать-то сложно. Ведь скутер — это техника повышенной маневренности. А этого иногда ой как не хватает автомобилям.

Обсуждаемый BMW C1 — это закрытый скутер начала 2000-х годов. Тогда по заказу баварцев, его выпускала автокомпания Bertone.

Переоснащенный скутер-беспилотник не только проводит тестирование внешнего оборудования, но и пополняет «знаниями» свое. В будущем BMW намереваются выпустить серию таких вот скутеров-беспилотников для услуг такси.

Правда сегодня желающих воспользоваться такими услугами наберется немного.