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Красно-черный McLaren 675LT доступен за 340 тысяч долларов
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Красно-черный McLaren 675LT доступен за 340 тысяч долларов 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Основанный на 650S, 675LT, получивший свое название от знаменитого McLaren F1 Longtail, имеет поистине невероятный внешний вид. Этот конкретный LT, который в настоящее время продается от Deal on Wheels в Дубае, является одним из самых интригующих транспортных средств.
Автомобиль, окрашенный в черно-красные оттенки, имеет компоненты из углеродного волокна, а именно: передний сплиттер, боковые юбки, воздухозаборники, заднюю панель и диффузор. Модель также получает крышки боковых зеркал, выполненные в красном цвете, которые добавляют некой уникальности, и набор специальных колесных дисков с золотой отделкой, выполненных на заказ.
Очевидно, что первоначальный владелец этого 675LT потратил значительную сумму денег на опциональные дополнения от подразделения McLaren Special Operations. Поэтому неудивительно, что роскошный внешний вид продолжается и внутри модели, где присутствует ярко-красная кожа, окутывающая сидения и рулевое колесо, а также аналогичная прострочка, играющая на контрасте. Пробег автомобиля составляет 6470 миль (10 413 километров), а запрашиваемая стоимость — 340 000 долларов.
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