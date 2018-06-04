Alfa Romeo возродит два легендарных спорткара: официальные изображения

Компания Alfa Romeo , принадлежащая Fiat Chrysler Automobiles, рассказала о планах на следующие несколько лет, передает Motor1. Так, до 2022 года итальянская фирма планирует выпустить ряд новых моделей, в том числе возродив уже легендарные.

Речь идет, в частности, о спортивном автомобиле 8C. Оригинальная модель выпускалась Alfa Romeo с 1931 по 1939 гг., а с 2007 по 2009 гг. компания выпускала модель 8C Competizione. Теперь же итальянская фирма готовит новый автомобиль под данным названием. Она уже опубликовала тизер новинки, и кроме того, стало известно, что машина получит карбоновое шасси и гибридную силовую установку, которая будет включать двигатель твин-турбо и электромотор, установленный на передней оси. В общей сложности двигатели должны выдавать более 700 лошадиных сил, а до первой «сотни», по словам Alfa Romeo, новый 8C сможет разгоняться менее чем за три секунды.

Помимо этого, компания планирует возродить и модель Gran Turismo Veloce (GTV). Это будет четырехместное полноприводное спортивное купе с идеальным распределением массы по осям (50:50) и гибридной силовой установкой мощностью более 600 л.с.

Кроме того, Alfa Romeo до 2022 года планирует представить и другие новые модели — они представлены в таблице, демонстрирующей план развития компании. В общей сложности за эти годы у итальянской фирмы должно появиться семь новинок. По словам Alfa Romeo, к тому времени она будет предлагать шесть гибридных машин.