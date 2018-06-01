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Самый маленький кроссовер Jeep появится в 2022 году
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Самый маленький кроссовер Jeep появится в 2022 году 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Компания Jeep официально анонсировала самый компактный кроссовер в своей модельной линейке, который расположится ниже Renegade. Об этом пишет Autocar со ссылкой на главу бренда Майка Мэнли.
Выпуск на рынок новинки, которая пока не имеет названия, планируется не ранее 2022 года, и она станет самой доступной моделью марки. Основой для него послужит платформа от следующего поколения Fiat Panda.
Кроме того, новый кроссовер является частью масштабного пятилетнего плана компании, в который входят 4 электрокара и 10 подключаемых гибридов. К 2022 году также появятся пикап-версия Wrangler и возрожденный Grand Wagoneer.
При этом новый кроссовер не появится на рынке Китая, так как изначально будет ориентирован на европейские рынки. Читайте статью на QutoЧитайте также:Ram анонсировал супер-пикап Rebel TRXToyota начинает российские продажи нового кроссовера C-HRFiat Chrysler может уже 1 июня «убить» Chrysler
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