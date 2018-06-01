Самый маленький кроссовер Jeep появится в 2022 году

Компания Jeep официально анонсировала самый компактный кроссовер в своей модельной линейке, который расположится ниже Renegade. Об этом пишет Autocar со ссылкой на главу бренда Майка Мэнли

Выпуск на рынок новинки, которая пока не имеет названия, планируется не ранее 2022 года, и она станет самой доступной моделью марки. Основой для него послужит платформа от следующего поколения Fiat Panda

Кроме того, новый кроссовер является частью масштабного пятилетнего плана компании, в который входят 4 электрокара и 10 подключаемых гибридов. К 2022 году также появятся пикап-версия Wrangler и возрожденный Grand Wagoneer.