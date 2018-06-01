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Jeep откажется от дизелей и построит электрический Wrangler
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Jeep откажется от дизелей и построит электрический Wrangler 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Марка Jeep представила стратегический план развития на ближайшие пять лет. Согласно документу, ежегодно компания будет выпускать два новых продукта: к 2022 году в модельном ряду марки будет десять гибридов и четыре электрокара. Дизельные модификации внедорожников постепенно исчезнут из линейки.
Jeep намерен не только обновить текущую линейку, но и представить модели в новых для себя сегментах. Так, американский производитель выпустит субкомпактный кроссовер, который по размерам будет меньше Renegade. Помимо этого, марка возродит модель Wagoneer/Grand Wagoneer.
В текущей линейке ожидается появление Renegade нового поколения, обновленного Compass, нового Cherokee, а также пикапа и двух модификаций Grand Cherokee: с пяти— и семиместным салоном. Все модели будут предложены с гибридной силовой установкой, а Wrangler, Renegade и Cherokee — с электрической. К 2021 году внедорожники Jeep оснастят автопилотами третьего уровня автономности.
Ранее альянс FCA, которому принадлежит Jeep, представил план развития марок Maserati и Alfa Romeo.
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