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Jeep откажется от дизелей и выпустит гибриды и электрокары
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Jeep откажется от дизелей и выпустит гибриды и электрокары 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
На днях компания Jeep объявила, что вплоть до 2022 года у нее будет появляться ежегодно два новых продукта. К 2022 году же, по словам компании, в ее линейке будет доступно 10 гибридных машин и четыре полностью электрических автомобиля, передает Motor1.
Электрификация будет играть большую роль в будущем Jeep. Так, к 2021 году компания рассчитывает предлагать электрифицированных вариант для каждой модели. Кроме того, к тому же времени Jeep планирует внедрить технологии для автопилота 3-го уровня. При этом компания отметила, что будет постепенно отказываться от дизелей, однако каких-либо сроков для данной задачи не сообщила.
Jeep также рассказала, что до 2022 года представит Renegade и Cherokee нового поколения, обновленный Compass и полностью электрический Wrangler. Помимо прочего, компания планирует вернуть к жизни модель Wagoneer/Grand Wagoneer, а также добавить в линейку небольшой кроссовер, меньших размеров, чем Renegade.
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