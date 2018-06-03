Jeep откажется от дизелей и выпустит гибриды и электрокары

На днях компания Jeep объявила, что вплоть до 2022 года у нее будет появляться ежегодно два новых продукта. К 2022 году же, по словам компании, в ее линейке будет доступно 10 гибридных машин и четыре полностью электрических автомобиля, передает Motor1.

Электрификация будет играть большую роль в будущем Jeep. Так, к 2021 году компания рассчитывает предлагать электрифицированных вариант для каждой модели. Кроме того, к тому же времени Jeep планирует внедрить технологии для автопилота 3-го уровня. При этом компания отметила, что будет постепенно отказываться от дизелей, однако каких-либо сроков для данной задачи не сообщила.

Jeep также рассказала, что до 2022 года представит Renegade и Cherokee нового поколения, обновленный Compass и полностью электрический Wrangler. Помимо прочего, компания планирует вернуть к жизни модель Wagoneer/Grand Wagoneer, а также добавить в линейку небольшой кроссовер, меньших размеров, чем Renegade.