Ещё
Солярка взяла рубеж в 40 рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Porsche приостановил продажу авто
Porsche приостановил продажу авто

Солярка взяла рубеж в 40 рублей 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
С 24 по 31 мая оптовые цены на бензин в Калужской области выросли на 4%, на дизельное топливо — на 1,6%. Розничные цены на все виды топлива на автозаправках крупнейших операторов увеличились на 2,3%, сообщили в пресс-службе правительства Калужской области. В результате солярка впервые взяла рубеж в 40 рублей за литр, а бензин к этому рубежу вплотную приблизился. Дизельное сейчас продается в среднем по 40,71 рубля за литр, бензин — по 39,79 рубля за литр. И бензин, и солярка в Калужской области пока по-прежнему самые дешевые в Центральном федеральном округе.
Калуга 24: последние новости
Мотоциклист и его пассажирка попали в реанимацию Калужский бор залило соляркой после ДТП с бензовозом Калужский водитель спас маршрутку от ареста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найден радикальный способ сдерживания цен на бензин73
Велосипедист расколошматил авто ножом5
Toyota C-HR для России: все подробности
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин22
В ПДД введен новый дорожный знак19
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
01:47
Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге
ДТП
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
01:12
Бензин становится все дороже
Автоновости
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение