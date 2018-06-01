Солярка взяла рубеж в 40 рублей

С 24 по 31 мая оптовые цены на бензин в Калужской области выросли на 4%, на дизельное топливо — на 1,6%. Розничные цены на все виды топлива на автозаправках крупнейших операторов увеличились на 2,3%, сообщили в пресс-службе правительства Калужской области. В результате солярка впервые взяла рубеж в 40 рублей за литр, а бензин к этому рубежу вплотную приблизился. Дизельное сейчас продается в среднем по 40,71 рубля за литр, бензин — по 39,79 рубля за литр. И бензин, и солярка в Калужской области пока по-прежнему самые дешевые в Центральном федеральном округе.