Мини-сериал об Audi Q8 пополнился четвертым эпизодом

В сети появился предпоследний из роликов о будущем Audi Q8.

Накануне премьеры Q8, которая должна состояться 5 июня этого года, Audi решила подготовить своеобразный видеоанонс для всех неравнодушных к данному бренду. Три предыдущих ролика пользователи уже имели возможность посмотреть в сети.

Презентация флагманского внедорожника Audi Q8 должна состояться через несколько дней в Пекине в рамках мероприятия Audi China Brand Shenzhen. Тогда же в сети появится и заключительная часть мини-сериала.

В первых частях вниманию зрителя представлен в разных ипостасях будущий прообраз Audi Q8. Машина выполнена в оранжевом цвете, что характерно для премиальных автомобилей с высокой производительностью.

Кроме того, обращает на себя внимание явное сходство с тем прототипом, который Audi с успехом продемонстрировала в марте 2017 года. Поэтому можно утверждать о том, что Q8 будет иметь ярко выраженные спортивные черты.