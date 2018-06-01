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Мини-сериал об Audi Q8 пополнился четвертым эпизодом
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Мини-сериал об Audi Q8 пополнился четвертым эпизодом 

Car.ru 8 минут назад
Фото: Car.ru
В сети появился предпоследний из роликов о будущем Audi Q8.
Накануне премьеры Q8, которая должна состояться 5 июня этого года, Audi решила подготовить своеобразный видеоанонс для всех неравнодушных к данному бренду. Три предыдущих ролика пользователи уже имели возможность посмотреть в сети.
Презентация флагманского внедорожника Audi Q8 должна состояться через несколько дней в Пекине в рамках мероприятия Audi China Brand Shenzhen. Тогда же в сети появится и заключительная часть мини-сериала.
В первых частях вниманию зрителя представлен в разных ипостасях будущий прообраз Audi Q8. Машина выполнена в оранжевом цвете, что характерно для премиальных автомобилей с высокой производительностью.
Кроме того, обращает на себя внимание явное сходство с тем прототипом, который Audi с успехом продемонстрировала в марте 2017 года. Поэтому можно утверждать о том, что Q8 будет иметь ярко выраженные спортивные черты.
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