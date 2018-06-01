В Maserati рассказали о планах на будущее

Обнародованы перспективы Maserati на период с 2018 по 2022 года.

Руководитель Fiat Chrysler Automobiles рассказал о направлениях развития модельного ряда Maserati в ближайшие четыре года. Ожидается появление как обновленных версий действующих моделей, так и появление совершенно новых представителей.

Например, к 2022 году на рынке должны быть доступны обновленные седаны Ghibli и Quattroporte. Относительно их характеристик пока нет достоверных сведений.

Однако есть некоторая информация относительно внедорожника Maserati Levante . Это будет обновленная полноприводная машина с равным распределением массы по осям и гибридным вариантом мотора.

Также появится электромобиль Alfieri с двумя вариантами кузова, включая и купе. Машина будет работать от трех электромоторов с батареей, способной к быстрой зарядке.

Всего к 2022 году в модельном ряду Maserati планируется собрать восемь моделей гибридного транспорта и 4 полноценных электромобиля. При этом бренд планирует за 4 года отойти от дизельных двигателей.