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В Maserati рассказали о планах на будущее
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В Maserati рассказали о планах на будущее 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Обнародованы перспективы Maserati на период с 2018 по 2022 года.
Руководитель Fiat Chrysler Automobiles рассказал о направлениях развития модельного ряда Maserati в ближайшие четыре года. Ожидается появление как обновленных версий действующих моделей, так и появление совершенно новых представителей.
Например, к 2022 году на рынке должны быть доступны обновленные седаны Ghibli и Quattroporte. Относительно их характеристик пока нет достоверных сведений.
Однако есть некоторая информация относительно внедорожника Maserati Levante. Это будет обновленная полноприводная машина с равным распределением массы по осям и гибридным вариантом мотора.
Также появится электромобиль Alfieri с двумя вариантами кузова, включая и купе. Машина будет работать от трех электромоторов с батареей, способной к быстрой зарядке.
Всего к 2022 году в модельном ряду Maserati планируется собрать восемь моделей гибридного транспорта и 4 полноценных электромобиля. При этом бренд планирует за 4 года отойти от дизельных двигателей.
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