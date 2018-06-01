Видео: Как на самом деле снимали дрифт BMW M4 на авианосце

Несколько лет назад канадское подразделение BMW опубликовало один из самых зрелищных роликов про BMW M4 — Ultimate Racetrack. На видео баварское спорткупе зажигательно дрифтит на авианосце.

Съемками и пост-продакшном занималась компания EmbassyVFX, которая в собственном небольшом ролике показала, как на самом деле был снят авианосец, был ли он вообще, были ли на самом деле М4 и как они работали с цветами.

Кульминационная сцена с проездом задними пробуксовывающими колесами по грани трека-авианосца снималась с натурной BMW M4, которую отправили в занос, но сам трек был полностью нарисованным.

Для съемок использовали 3 камеры, объем данных составил 5 петабайт, пост-продакшн занял 7 недель, общий хронометраж отснятого материала достигал немыслимых 8 часов. Всем этим занималась команда из 20 специалистов по компьютерной графике. Именно столько потребовалось усилий и ресурсов для ролика длиной чуть более минуты.

А вот так его снимали. Тоже довольно зрелищно и позволяет восхититься силой и возможностями современных технологий.