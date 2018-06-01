Spiegel: Daimler грозит штраф в €3,75 млрд из-за подозрений в занижении данных о выбросах 

ТАСС, 1 июня. Министерство транспорта ФРГ пригрозило компании Daimler штрафом в размере €3,75 млрд из-за подозрений, что на автомобили были незаконно установлены специальные устройства, которые занижали показатели выбросов вредных веществ в атмосферу. Об этом в пятницу сообщил журнал Der Spiegel.
По его сведениям, министр транспорта и цифровой инфраструктуры Андреас Штойер в ходе встречи в понедельник с главой Daimler Дитером Цетше заявил, что может наложить штраф по €5 тыс. за каждый из 750 тыс. автомобилей, которые находятся под подозрением. В ходе встречи от Цетше потребовали предоставить в течение двух недель данные о том, сколько именно автомобилей концерна имеют проблемы с вредными выбросами в атмосферу.
За последние годы произошло несколько скандалов вокруг дизельных авто. Изначально в центре дизельного скандала оказался Volkswagen. В 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря такой системе автомобили полностью отвечали принятым нормам в лабораторных условиях, однако на трассе показатели предельного уровня загрязнения воздуха в разы превышали установленные.