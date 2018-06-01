Ram анонсировал супер-пикап Rebel TRX

Концерн Fiat Chrysler анонсировал расширение бренда Ram. Одной из самых ожидаемых моделей этой американской компании является концепт спортивного пикапа Rebel TRX.

В рамках сегодняшней пресс-конференции было объявлено, что спорт-пикап поступит в производство — его основным конкурентом станет Ford F-150 Raptor. Разумеется, пока никаких конкретных характеристик будущей модели обнародовано не было, но можно предположить, что под капот установят дефорсированную версию 6,2-литрового наддувного V8 мощностью 575 сил. Видимо, этот мотор будет начальным. Серийную версию могут показать уже в 2019 году.

Рецепт успеха у Rebel TRX тот же, что у Raptor: внедорожная подвеска, соответствующие шины, расширенный кузов, брутальный внешний вид и, конечно, мощнейший двигатель.

Одним из намеков на мощность будущего супер-пикапа может стать фотография интерьера концепта, где на часах стоит время 7:07 — мощность Hellcat V8 составляет именно 707 л. с. FCA давно приучила к подобным приемам.