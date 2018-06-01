Ещё
Ram анонсировал супер-пикап Rebel TRX
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ram анонсировал супер-пикап Rebel TRX 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Концерн Fiat Chrysler анонсировал расширение бренда Ram. Одной из самых ожидаемых моделей этой американской компании является концепт спортивного пикапа Rebel TRX.
В рамках сегодняшней пресс-конференции было объявлено, что спорт-пикап поступит в производство — его основным конкурентом станет Ford F-150 Raptor. Разумеется, пока никаких конкретных характеристик будущей модели обнародовано не было, но можно предположить, что под капот установят дефорсированную версию 6,2-литрового наддувного V8 мощностью 575 сил. Видимо, этот мотор будет начальным. Серийную версию могут показать уже в 2019 году.
Рецепт успеха у Rebel TRX тот же, что у Raptor: внедорожная подвеска, соответствующие шины, расширенный кузов, брутальный внешний вид и, конечно, мощнейший двигатель.
Одним из намеков на мощность будущего супер-пикапа может стать фотография интерьера концепта, где на часах стоит время 7:07 — мощность Hellcat V8 составляет именно 707 л. с. FCA давно приучила к подобным приемам.
Читайте статью на QutoЧитайте также:Видео: Как на самом деле снимали дрифт BMW M4 на авианосцеMaserati удвоит продажи за счёт Alfieri и нового кроссовераСамый маленький кроссовер Jeep появится в 2022 году
Quto.ru: последние новости
В России запустили сборку обновлённого Ford EcoSport Audi окончательно рассекретила облик кроссовера Q8 Автомобили УАЗ перестанут бояться влаги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найден радикальный способ сдерживания цен на бензин121
Porsche приостановил продажу авто7
Велосипедист расколошматил авто ножом7
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин22
Toyota C-HR для России: все подробности1
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
01:47
Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге
ДТП
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
01:12
Бензин становится все дороже
Автоновости
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение