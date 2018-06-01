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Линейка Fiat пополнится недорогим «паркетником» и семиместным SUV
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Линейка Fiat пополнится недорогим «паркетником» и семиместным SUV 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Итальянская марка выпустит три новых кроссовера. Модели выйдут на рынок к 2022 году.
Три вседорожника Fiat засветились в бизнес-плане концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA), рассчитанном на 2018-2022 годы. Под итальянской маркой выпустят «паркетники» А— и B-классов, а также трехрядный кроссовер, который в компании отнесли к сегменту Low D. Все три новинки будут ориентированы в основном на рынки Латинской Америки. Отметим, у Fiat есть заводы в Бразилии и Аргентине, так что выпуск моделей, скорее всего, наладят в этих странах.
Информации о новых кроссах сегментов A и B пока нет, зато слухи о семиместном вседорожнике, который заменил бы Freemont, ходят с 2016 года. По неофициальным данным, этот SUV построят на базе пикапа Fiat Toro, который тоже предназначен для Латинской Америки. Грузовик, в свою очередь, создан на растянутой версии платформы Small US Wide 4×4, также лежащей в основе Jeep Renegade и Jeep Compass. «Тележка» предполагает несущую конструкцию кузова, поперечное расположения двигателя и независимую заднюю подвеску. Ожидается, что спереди флагманский кроссовер Fiat мало будет отличаться от Toro.
Двигатели трехрядному кроссу, скорее всего, достанутся от пикапа: в Бразилии, например, Торо доступен с битопливными моторами EtorQ 1.8 (135 л.с. на бензине и 139 л.с. на этаноле) и Tigershark 2.4 (174/186 л.с.), а также с турбодизелем MultiJet II 2.0 (170 л.с.). Трансмиссии — 6КВП, 6АКП Aisin или 9АКП ZF, привод — передний или полный.
Еще Fiat планирует представить два электрокара: новую «зелёную» версию компакта 500 и модификацию, для которой возродят название Giardiniera. У «пятисотого» актуального поколения уже есть электрический вариант, такой компакт оснащен 111-сильным электромотором, запас хода — около 160 км. Под именем Fiat 500 Giardiniera в 1960-х выпускали трехдверный универсал. Впрочем, у 500 Giardiniera новой генерации наверняка будет пятидверный кузов.
Напомним, сегодня, 1 июня, состоялась встреча инвесторов концерна FCA, в ее рамках были анонсированы новые модели для брендов Jeep, Alfa Romeo и Maserati. Кстати, ожидалось, что сегодня же прояснится судьба марки Chrysler, однако во время мероприятия о ней не говорили, в опубликованных отчетах FCA этот бренд тоже не упоминается.
По материалам: www.kolesa.ru
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