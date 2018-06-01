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В линейке Fiat появится бюджетный паркетник
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В линейке Fiat появится бюджетный паркетник 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Представители и итальянского автопроизводителя сообщили о скором выпуске трёх новых паркетников. Модели должны выйти на рынок в течение четырёх следующих лет. Эта информация появилась в официальном бизнес-плане концерна.
В данном случае речь идёт про новые машины класса А и В, а также про трёхрядный паркетник, который можно отнести к Low D. Эксперты считают, что автомобили будут ориентированы, в первую очередь, на латиноамериканский рынок, а основное их производство будет налажено на собственных площадках в Аргентине.
В настоящее время есть некоторая информация про будущий семиместный кроссовер. Скорее всего, его построят на платформе, которая предполагает вытянутую конструкцию кузова, а также заднюю подвеску независимого типа и поперечное расположение силового агрегата под капотом. Моторная гамма, вероятнее всего, достанется кроссоверу от пикапа. В таком случае в авто может быть установлен мотор объёмом в 1.8 литра с мощностью в сто тридцать пять лошадиных сил, а также мотор объёмом в 2.4 литра объёмом в сто семьдесят четыре лошадиные силы.
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