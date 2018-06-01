Рассекречены будущие Jeep, Alfa Romeo, Maserati 

Fiat Chrysler Automobiles раскрыл планы на ближайшее будущее. Концерн сделает ставку на бренды Jeep, Ram, Alfa Romeo и Maserati.
В начале следующего года FCA покинет его босс Серджио Маркионне. Нынешняя пятилетняя стратегия, представленная инвесторам, и подведение итогов для него последнее. Интриг немало, например, до сих пор не сообщается о том, в каком ключе планируется развивать марки Chrysler, Dodge и Fiat, зато есть раскладка с другими брендами.
В ближайшие пять лет Jeep войдет в три новых рыночных сегмента и обещает каждый год выводить в свет две новинки, пообещал гендиректор марки Майк Мэнли. К 2022 году мы увидим десять plug-in гибридов (концерн уже обкатал бензоэлектрические технологии на минивэне Chrysler Pacifica Hybrid) и четыре электрокара, а годом ранее все модельные линейки будут электрифицированы. В 2019-м гамму Wrangler пополнит долгожданный пикап, грядет кроссовер меньше субкомпактного Renegade, который сменит поколение, и новый Cherokee, а фирменную табель о рангах возглавит полноразмерный Wagoneer и Grand Wagoneer. Наконец, к 2021-му появятся беспилотные Jeep с третьим уровнем автономности.
Линейка славной Alfa Romeo через пять лет расширится благодаря семи новинкам, среди которых спорткар GTV и снаряд с хорошо известным именем 8C, но на сей раз в формате суперкара с гибридной силовой установкой мощностью свыше 700 л.с. и разгоном до сотни в пределах 3 с. Появится кроссовер, занимающий строчку ниже Stelvio и более крупный SUV, соперничающий с BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. В Китай отправят длиннобазный десант в виде удлиненной Giulia и Stelvio. Дизельных моторов больше не будет, а на дороги выпустят гибриды с силовыми установками, имеющими возможность подзарядки тяговой АКБ от внешнего источника и с запасом хода на электротяге не менее 50 км.
Большие перемены уготованы Maserati. Моденский «трезубец» пополнит свою палитру шестью машинами, включая новый Levante, более компактный кроссовер и седан Quattroporte нового поколения. Вишенкой на торте станет электрическое купе и кабриолет Alfieri, анонсированные одноименным концепт-каром, представленным еще в 2014 году. Бесшумные снаряды придут на смену GranTurismo и GranCabrio, получат силовую установку с тремя электромоторами и управлением вектором тяги. Динамика должна напугать Tesla: разгон до 100 км/ч уложится в 2 с, а максимальная скорость превысит 300 км/ч.