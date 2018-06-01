Fiat представит свое новое поколение 500e

О появлении нового Fiat 500e стало известно из материалов конференции, организованной FCA Fiat.

На данном мероприятии прошла презентация нескольких автомобильных брендов концерна, таких, как Alfa Romeo Maserati . В тоже время нашлось место информации об обновленном поколении Fiat.

Ожидается, что вскоре Fiat будет представлен в виде индексов 500e и Giardiniera на электрифицированной основе. Она будет построена на собственной платформе FCA, предоставляющей различные варианты для конструкторов.

Пока нет достоверной информации о том, в какой форме воплотятся новые автомобили от Fiat. Возможно, это будут не только городской фургон, но и другие типы кузова.

Представитель от Fiat в линейке 500e впервые появился на рынке в 2013 году. Сейчас же электромобиль способен на своей установке поддерживать мощность в 111 лошадиных сил.

Интересно, что в США во время так называемой «Черной пятницы» 2016 года можно было арендовать автомобиль на 3 года без первоначального взноса. Ежемесячная плата составляла 49 USD.