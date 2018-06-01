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Fiat представит свое новое поколение 500e
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Fiat представит свое новое поколение 500e 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
О появлении нового Fiat 500e стало известно из материалов конференции, организованной FCA Fiat.
На данном мероприятии прошла презентация нескольких автомобильных брендов концерна, таких, как Alfa Romeo, Maserati. В тоже время нашлось место информации об обновленном поколении Fiat.
Ожидается, что вскоре Fiat будет представлен в виде индексов 500e и Giardiniera на электрифицированной основе. Она будет построена на собственной платформе FCA, предоставляющей различные варианты для конструкторов.
Пока нет достоверной информации о том, в какой форме воплотятся новые автомобили от Fiat. Возможно, это будут не только городской фургон, но и другие типы кузова.
Представитель от Fiat в линейке 500e впервые появился на рынке в 2013 году. Сейчас же электромобиль способен на своей установке поддерживать мощность в 111 лошадиных сил.
Интересно, что в США во время так называемой «Черной пятницы» 2016 года можно было арендовать автомобиль на 3 года без первоначального взноса. Ежемесячная плата составляла 49 USD.
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