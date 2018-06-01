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Ford Mondeo превратили в дровяную печь
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Универсал Ford Mondeo превратили в дровяную печь для пиццы 

Motor.ru 52 минуты назад
Фото: Motor.ru
Французский художник Бенедетто Буфалино превратил старый универсал Ford Mondeo в дровяную печь для пиццы. О переделке говорится на сайте Designboom.
От автомобиля остался только кузов и колеса: все элементы интерьера и техническая начинка были удалены, а вместо боковых стекол установлены металлические листы (при этом лобовое и заднее стекло остались на своих местах). Внутри машины все заложено кирпичами для сохранения тепла.
Ранее Бенедетто Буфалино превращал автомобили в уличные фонари, скамейки и площадки для игры в столы для пинг-понга.
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