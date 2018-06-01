Путин показал Аль Нахайяну свой «Кортеж»

Пересевший на новый российский лимузин семейства «Кортеж» президент России Владимир Путин продемонстрировал машину принцу Абу-Даби Мухаммеду Аль Нахайяну. После переговоров в Кремле они вместе вышли к машине, стоявшей у Большого Кремлевского дворца.

Принц Абу-Даби осмотрел машину вначале снаружи, а потом сел на правое заднее сидение в салоне. Видео этого показал телеканал «Россия 24».

Премьера путинского лимузина прошла 7 мая 2018 года во время инаугурации. Новая машина Путину понравилась. Она сменила его Mercedes S600 Pullman guard. В создание машин семейства «Кортеж» было вложено 12 миллиардов 600 миллионов рублей. Кроме президентского лимузина разработаны также внедорожник «Комендант», микроавтобус «Арсенал» и седан «Сенат».

Эти машины появятся в открытой продаже с первого квартала 2019 года под брендом Aurus. Машинами уже заинтересовался Китай. Цена на «Сенат» будет начинаться от 6-7 миллионов рублей. Официальная презентация семейства «Кортеж» состоится в августе 2018 года на Московском международном автомобильном салоне (MIMS).