Maserati официально раскрыла новую «Дорожную карту»

Генеральный директор Fiat Chrysler Automobiles Сержио Маркионне рассказал сегодня о стратегии развития Maserati до 2022 года.

Можно с уверенностью заявлять, что модельный ряд Maserati остро нуждается в обновлении, и, к счастью, план состоит в том, чтобы пересмотреть всё семейство моделей в течение следующих четырех лет. В соответствии с принятой «Дорожной картой», которую рассекретил сегодня Маркионне, нас ждёт масса всего интересного.

Но, безусловно, лучшая новость заключается в том, что Maserati, наконец, выпустит на рынок купе и кабриолет Alfieri. Оба они будут предлагаться в качестве электрокара. Новые Quattroporte и Levante тоже окажутся либо электромобилями, либо гибридами. Если точнее — и на электротяге заработают, и в гибридном исполнении появятся. Важно, что построят их на совершенно новой модульной платформе, а система полного привода Q4 AWD будет отличаться динамическим распределением момента между осями.

Поскольку ждём Alfieri, то логичным выглядит отказ от GranTurismo. Alfieri, как заявляется, сможет разгоняться до 300 км/ч, а от 0 до 100 км/ч потратит примерно 2 секунды. Ураган!

«Леванте» — это хорошо, однако пообещали и ещё один кроссовер. И он будет исключительно гибридом. Сказано, что его отличительными чертами станут: идеальная развесовка по осям, потрясающие управляемость и комфорт.

К 2022 году портфель Maserati будет включать в себя в общей сложности восемь подключаемых гибридов и четыре полностью электрических модели. Как и конкуренты, итальянская компания будет постепенно отказываться от дизелей.