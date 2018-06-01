Доработка старенького ГАЗ «Соболь» мотором BMW V8. У этого парня золотые руки

Российские автомобилисты продолжают удивлять своими тюнинг-проектами. На сей раз у нас в гостях сумасшедший «бус», хранящий убойные секреты и говорящий с легким немецким акцентом.