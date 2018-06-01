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Доработка старенького ГАЗ «Соболь» мотором BMW V8. У этого парня золотые руки
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Доработка старенького ГАЗ «Соболь» мотором BMW V8. У этого парня золотые руки 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Российские автомобилисты продолжают удивлять своими тюнинг-проектами. На сей раз у нас в гостях сумасшедший «бус», хранящий убойные секреты и говорящий с легким немецким акцентом.
Машину построил любитель тюнинга под ником Aerotuning-ru с портала Drive2 и назвавший свой серый «Соболь» не иначе как Werewolf, то есть, оборотень. Имя громкое и совершенно уместное. Автомобиль выглядит как обычный стандартный микроавтобус, разве что колесные диски BMW намекают на то, что здесь что-то не так. По факту это настоящий волк в овечьей шкуре! Владелец является большим поклонником баварской марки и в качестве донора использовал агрегаты BMW, что само по себе интересно — частенько «Газели» модифицируются с использованием двигателей Toyota V8.
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