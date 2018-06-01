ММАС-2018. Мировая премьера от Aston Martin и полный список участников!

Специально для сайта Kolesa.ru директор проекта «Московский международный автомобильный салон» Пётр Вадимович Тутарашвили прокомментировал текущую ситуацию с экспонентами ММАС-2018

Московский автосалон 2016 года неприятно поразил низкой явкой участников — зрители ответили тем же, купив на 40% билетов меньше, чем в 2014 году. В этот раз опят же распроданы далеко не все запланированные площади — множество компаний по-прежнему игнорирует мероприятие, однако и такого «скудного разнообразия» как два года назад уже не будет. Что касается зрителей, Пётр Тутарашвили надеется, что на ММАС-2018 придёт около миллиона человек, то есть, добрать до уровня 2014 года.

Между тем, по количеству участников грядущий смотр сильно не дотягивает до докризисных автосалонов, однако выглядит выигрышнее, чем ММАС-2016. В этом, нужно признать, немалая заслуга и Петра Тутарашвили, который начал заниматься главной российской автомобильной выставкой 1,5 года назад. Притом, что «внешних обстоятельств» в этот раз не меньше, а может быть и больше, чем в 2016 году, скажем, на глобальном уровне многие компании решили отказаться от участия в некоторых ключевых автосалонах, зрителям будет на что посмотреть.

Бренды-участники разделились на три группы. Первая — те, кто участвует, уже оплатил и у кого будет стенд в классическом понимании. Вторая — те, с кем «Крокус» ещё ведёт переговоры. Не факт, что у них будут стенды (у некоторых — совершенно точно не будет), однако многие из этой группы могут принять участие в упрощённом формате, что существенно снизит стоимость. Это может быть небольшая уличная экспозиция, экспозиция при поддержке дилера (таким образом марку Volvo в прошлый раз представлял дилер «Обухов»), небольшое акцентированное позиционирование продукта, площадка для тест-драйва и т.д. Третья — бренды, которых в этот раз совершенно точно на ММАС не будет.

Группа 1. «Участвуют».

По собственным данным Kolesa.ru, самый большой стенд будет у Kia.

Группа 2. «Не участвуют».

Группа 3. «Ведутся переговоры или нет отказа от бренда».

Ожидаются в этом году как минимум две мировые премьеры, если не считать показанный в мае лимузин Aurus, спроектированный силами НАМИ. Зрители увидят кроссовер Renault и… самый настоящий суперкар. В беседе с нами Пётр Тутарашвили не назвал марку, однако, по нашим данным речь идёт об Aston Martin , которая может привезти в Москву свой кроссовер, который со следующего года планируют собирать на новом заводе в Уэльсе. В своём концептуальном виде автомобиль известен под именем DBX, а вот серийные экземпляры, по данным британской прессы, получат название Varekai. Впрочем, по словам Петра, с производителем, которого он не назвал, документы пока не подписаны.

По материалам: www.kolesa.ru