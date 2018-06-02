Топ-11 кабриолетов с самыми быстро складывающимися крышами

Не секрет, что многие кабриолеты имеют разную технологию складывания/раскладывания крыши. Владельцам одних необходимо применят физическую силу, в то время как другим владельцам таких автомобилей необходимо просто нажать на кнопку.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рейтинг топ-11 кабриолетов с самыми быстро складывающимися крышами. Причём в наш хит-парад вошли только те автомобили, в оснащение которых входит электрическая система складывания/раскладывания верха.

Мы уверены, что наш рейтинг более чем актуален, поскольку на дворе наконец-то долгожданное лето. Итак, ознакомьтесь со списком, чтобы узнать, какие кабриолеты с электроприводными крышами могут быстрее открываться, чтобы как можно скорее дать возможность насладиться солнцем и ветром.

После долгих лет слухов и ожиданий баварская марка наконец-то представила серийный родстер BMW i8 Roadster. Автомобиль оснащен убирающейся жесткой крышей, которая укладывается за водителем за 15 секунд.

Премиальная открытая модель Audi A5 Cabriolet способна вмещать до четырёх пассажиров. Её мягкая крыша убирается за 15 секунд и возвращается на место за 18 секунд.

Как известно, новая спортивная модель Ferrari Portofino оснащена выдвижной жесткой крышей, которая делает машину похожим на купе. Чтобы опустить верх необходимо всего 14 секунд.

Так уж получается, что места в нашем рейтинге распределяются попарно. Крыша кабриолета Aston Martin DB11 Volante, как и у модели Ferrari Portofino, открывается за 14 секунд. Время закрытия — 16 секунд.

Для того чтобы опустить крышу спортивного кабриолета Porsche 911 Cabriolet необходимо всего 13 секунд. Не секрет, что немецкая компания уже разрабатывает модель следующего поколения. Ожидается, что автомобиль получит новый или модернизированный механизм, который будет складывать/раскладывать крышу ещё быстрее.

Крыша модели Mazda MX-5 RF складывается за те же 13 секунд. По мнению экспертов, это очень впечатляющий результат, учитывая стоимость и позиционирование этого автомобиля.

Премиальная британская модель Jaguar F-Type Convertible оснащена крышей, которая может подниматься или опускаться за 12 секунд на скоростях до 30 миль в час (48 километров в час).

Родстер Audi TT Roadster — это автомобиль с одним из самых быстрых складных верхом на рынке: процедура занимает всего 10 секунд. Стоит лишь напомнить, что кабриолет может остаться без преемника.

А вот ещё одна доступная модель, крыша которой складывается за считанные секунды. Крыша кабриолета Volkswagen Beetle Convertible складывается всего за 9,5 секунд. Чтобы вернуть её на место необходимо 11 секунд.

2. Porsche 718 Boxster (9 секунд)

Модель Porsche 718 Boxster — это быстрый спортивный автомобиль. При этом он занимает одно из лидирующих мест рейтинга топ-11 кабриолетов с самыми быстро складывающимися крышами: «операция» занимает всего девять секунд.

Лавры победителя нашего хит-парада достаются американскому кабриолету Ford Mustang Convertible. Верх автомобиля убирается всего за 7 секунд. В свою очередь, закрыть крышу можно за 9 секунд.