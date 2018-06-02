Ещё
Новая Mazda3 может дебютировать уже в ноябре этого года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новая Mazda3 может дебютировать уже в ноябре этого года 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Не исключено, что новое поколение Mazda3 покажут на предстоящем автосалоне в Лос-Анджелесе.
Вполне возможно, что за основу очередной версии Mazda3 производитель возьмет концепт Kai, который был презентован в минувшем году на автошоу в Токио. Поэтому будут заметны дизайнерские идеи, воплощенные ранее в прототипе.
В Mazda говорят, что, конструируя Kai, компания изначально ориентировалась на вероятность серийного производства. Теперь же итоговая версия Mazda3 ждет своего дебюта в Лос-Анджелесе.
В основу автомобиля ляжет новая платформа SkyActiv Vehicle, которая будет использовать силовые установки с похожим названием. В частности, под капотом у Mazda3 располагается двигатель в 2 литра, способный выдать мощность в 187 лошадиных сил.
Впервые автомобиль, скорее всего, покажут публике на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре этого года. В продаже он появится в 2019 году, однако о ценах пока нет никаких конкретных данных.
Car.ru: последние новости
Мэтт Леблан сам решил уйти из шоу Top Gear Nissan GT-R Nismo GT3 за 550 000 долларов обновился и «охладился» Ram TRX может скоро появиться в производстве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Велосипедист расколошматил авто ножом16
Найден радикальный способ сдерживания цен на бензин133
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин25
В линейке Fiat появится бюджетный паркетник
Путин показал принцу Абу-Даби новый лимузин
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
01:47
Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге
ДТП
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
01:12
Бензин становится все дороже
Автоновости
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение