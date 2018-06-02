Новая Mazda3 может дебютировать уже в ноябре этого года

Не исключено, что новое поколение Mazda3 покажут на предстоящем автосалоне в Лос-Анджелесе.

Вполне возможно, что за основу очередной версии Mazda3 производитель возьмет концепт Kai, который был презентован в минувшем году на автошоу в Токио. Поэтому будут заметны дизайнерские идеи, воплощенные ранее в прототипе.

Mazda говорят, что, конструируя Kai, компания изначально ориентировалась на вероятность серийного производства. Теперь же итоговая версия Mazda3 ждет своего дебюта в Лос-Анджелесе.

В основу автомобиля ляжет новая платформа SkyActiv Vehicle, которая будет использовать силовые установки с похожим названием. В частности, под капотом у Mazda3 располагается двигатель в 2 литра, способный выдать мощность в 187 лошадиных сил.

Впервые автомобиль, скорее всего, покажут публике на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре этого года. В продаже он появится в 2019 году, однако о ценах пока нет никаких конкретных данных.