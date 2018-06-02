Серийная Mazda3 нового поколения дебютирует уже в ноябре

Как сообщают западные автомобильные СМИ, компания Mazda может представить новое поколение серийной Mazda3 уже в ноябре 2018 года в рамках мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

Никаких подробностей о новинке пока нет, однако, судя по всему, автомобиль создан на основе концепт-кара Kai, дебютировавшего в прошлом году.

Ожидается, что в моторную линейку новинки войдет бензиновый двигатель семейства SkyActive-X, выдающий до 180 лошадиных сил мощности. Агрегат оснащен технологией HCCI, которая в сравнении с обычным бензиновым ДВС является экономичнее на 30 процентов. Также ожидается появление дизельного мотора.