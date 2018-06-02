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Серийная Mazda3 нового поколения дебютирует уже в ноябре
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Серийная Mazda3 нового поколения дебютирует уже в ноябре 

Daily-Motor 3 часа назад
Фото: Daily-Motor
Как сообщают западные автомобильные СМИ, компания Mazda может представить новое поколение серийной Mazda3 уже в ноябре 2018 года в рамках мотор-шоу в Лос-Анджелесе.
Никаких подробностей о новинке пока нет, однако, судя по всему, автомобиль создан на основе концепт-кара Kai, дебютировавшего в прошлом году.
Ожидается, что в моторную линейку новинки войдет бензиновый двигатель семейства SkyActive-X, выдающий до 180 лошадиных сил мощности. Агрегат оснащен технологией HCCI, которая в сравнении с обычным бензиновым ДВС является экономичнее на 30 процентов. Также ожидается появление дизельного мотора.
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