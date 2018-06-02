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Ram TRX может скоро появиться в производстве
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Ram TRX может скоро появиться в производстве 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
О планах начать серийный выпуск Ram TRX объявила итальянская FCA.
Официальное заявление от итальянского концерна поступило после нескольких месяцев упорных слухов. Теперь же тало известно, что Ram TRX выходит на рынок, чтобы составить достойную конкуренцию Ford F-150 Raptor.
О возможности появления новых внедорожников заговорили еще в 2015 году. Тогда компания GenRams не исключила вывод на рынок Ram c индексами TR и TRX.
В 2016 году был представлен прототип Ram Rebel TRX с мотором в 575 лошадиных сил. Концепт ставил собой целью проверить возможный спрос на автомобили подобного типа.
В стандартной комплектации Ram TRX оснастят тем же мотором в 575 «лошадей». Однако не исключен и более сильный вариант с установкой в 770 лошадиных сил.
Ожидается, что Ram TRX появиться в течение ближайших четырех лет. Однако учитывая то, что Raptor прочно завоевывает свои позиции на рынке, появление новинки от Ram можно ожидать значительно раньше.
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