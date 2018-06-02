Ателье T Sportline представило аэродинамический обвес для кроссовера Tesla Model X

Ателье T Sportline, которое является первым официальным тюнером Tesla , представило аэродинамический обвес для кроссовера Tesla Model X , а именно для версии P100D. Всего будет выпущено 20 машин, которые получили приставку «T Largo» в названии.

Новый обвес включает новую переднюю решётку, новый передний бампер, расширители колёсных арок, широкие боковые юбки, задний диффузор и новое крыло — всё выполнено из углеродного волокна. Благодаря обвесу кроссовер стал шире на 54 мм с каждой стороны.

Кроме этого тюнеры поставили кроссовер на 22-дюймовые кованые 20-спицевые колёсные диски, которые были созданы специально для данного проекта. «Обуты» диски в шины Pirelli Scorpion Zero.

Кроме этого все Tesla Model X P100D T Largo получат отделку салона в соотвествии с пожеланиями покупателей, в том числе высококлассное аудио, оригинальные материалы, тонировку. Какждый из 20 экземпляров будет пронумерован — в салоне будет соответствующая табличка.