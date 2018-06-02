Ещё
Ателье T Sportline представило аэродинамический обвес для кроссовера Tesla Model X
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ателье T Sportline представило аэродинамический обвес для кроссовера Tesla Model X 

За рулем Кубань 37 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Ателье T Sportline, которое является первым официальным тюнером Tesla, представило аэродинамический обвес для кроссовера Tesla Model X, а именно для версии P100D. Всего будет выпущено 20 машин, которые получили приставку «T Largo» в названии.
Новый обвес включает новую переднюю решётку, новый передний бампер, расширители колёсных арок, широкие боковые юбки, задний диффузор и новое крыло — всё выполнено из углеродного волокна. Благодаря обвесу кроссовер стал шире на 54 мм с каждой стороны.
Кроме этого тюнеры поставили кроссовер на 22-дюймовые кованые 20-спицевые колёсные диски, которые были созданы специально для данного проекта. «Обуты» диски в шины Pirelli Scorpion Zero.
Кроме этого все Tesla Model X P100D T Largo получат отделку салона в соотвествии с пожеланиями покупателей, в том числе высококлассное аудио, оригинальные материалы, тонировку. Какждый из 20 экземпляров будет пронумерован — в салоне будет соответствующая табличка.
Напомним, стандартный кроссовер Tesla Model X в России можно приобрести не вставая с дивана. Онлайн-заказ можно оформить благодаря сотрудничеству компании «Связной» и Moscow Tesla Club. Стандартная версия P100D, для которой предлагается обвес, оснащается батареей на 100 кВтч, разгоняется до «сотни» за 3,1 секунды и может проехать на одной зарядке 542 км. Стоимость — от 15 971 075 рублей.
За рулем Кубань: последние новости
Мэтт Леблан решил уйти из Top Gear Представлен обновлённый гоночный Nissan GT-R GT3 за 34 млн рублей Стало известно, сколько будет стоить в России внедорожник Rolls-Royce Cullinan
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Велосипедист расколошматил авто ножом16
Найден радикальный способ сдерживания цен на бензин133
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин25
В линейке Fiat появится бюджетный паркетник
Путин показал принцу Абу-Даби новый лимузин
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
01:47
Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге
ДТП
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
01:12
Бензин становится все дороже
Автоновости
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение