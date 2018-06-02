Ателье T Sportline представило аэродинамический обвес для кроссовера Tesla Model X 

Ателье T Sportline, которое является первым официальным тюнером Tesla, представило аэродинамический обвес для кроссовера Tesla Model X, а именно для версии P100D. Всего будет выпущено 20 машин, которые получили приставку «T Largo» в названии.
Новый обвес включает новую переднюю решётку, новый передний бампер, расширители колёсных арок, широкие боковые юбки, задний диффузор и новое крыло — всё выполнено из углеродного волокна. Благодаря обвесу кроссовер стал шире на 54 мм с каждой стороны.
Кроме этого тюнеры поставили кроссовер на 22-дюймовые кованые 20-спицевые колёсные диски, которые были созданы специально для данного проекта. «Обуты» диски в шины Pirelli Scorpion Zero.
Кроме этого все Tesla Model X P100D T Largo получат отделку салона в соотвествии с пожеланиями покупателей, в том числе высококлассное аудио, оригинальные материалы, тонировку. Какждый из 20 экземпляров будет пронумерован — в салоне будет соответствующая табличка.
Напомним, стандартный кроссовер Tesla Model X в России можно приобрести не вставая с дивана. Онлайн-заказ можно оформить благодаря сотрудничеству компании «Связной» и Moscow Tesla Club. Стандартная версия P100D, для которой предлагается обвес, оснащается батареей на 100 кВтч, разгоняется до «сотни» за 3,1 секунды и может проехать на одной зарядке 542 км. Стоимость — от 15 971 075 рублей.