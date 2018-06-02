Ещё
Porsche Panamera от Fostla заиграл новыми красками
Далее:
Читайте также:
Ещё

Porsche Panamera от Fostla заиграл новыми красками 

Car.ru 11 минут назад
Фото: Car.ru
Первоклассный Porsche Panamera попал в руки тюнера Fostla.
«Панамера» — это тот автомобиль, который благодаря своему типу кузова уже изначально заметен в потоке. Тем не менее, владелец этой Panamera хотел выделиться, поэтому он и обратился в тюнинг-мастерскую. Его желание состояло в том, чтобы сделать машину более агрессивной.
Главным образом, в Fostla «заморочились» с цветом, в итоге решив «обернуть» кузов в фиолетовую виниловую плёнку-«хамелеон». Кстати, решение, которое популярность приобрело ещё в 90-х.
Эта Panamera также оснащена спортивным выхлопом и пневматической подвеской. 22-дюймовые колёсные диски — ещё одно изменение. Они называются Savini BM 14. Красиво смотрятся.
Угадайте, сколько стоят все обновления в сумме? Довольно прилично — € 26 000 ($ 30 085). Примерно столько же за новый Volkswagen Tiguan в Германии просят.
Car.ru: последние новости
Мэтт Леблан сам решил уйти из шоу Top Gear Nissan GT-R Nismo GT3 за 550 000 долларов обновился и «охладился» Ram TRX может скоро появиться в производстве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Велосипедист расколошматил авто ножом16
Найден радикальный способ сдерживания цен на бензин133
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин25
В линейке Fiat появится бюджетный паркетник
Путин показал принцу Абу-Даби новый лимузин
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
01:47
Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге
ДТП
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
01:12
Бензин становится все дороже
Автоновости
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение