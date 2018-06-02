Porsche Panamera от Fostla заиграл новыми красками

Первоклассный Porsche Panamera попал в руки тюнера Fostla.

«Панамера» — это тот автомобиль, который благодаря своему типу кузова уже изначально заметен в потоке. Тем не менее, владелец этой Panamera хотел выделиться, поэтому он и обратился в тюнинг-мастерскую. Его желание состояло в том, чтобы сделать машину более агрессивной.

Главным образом, в Fostla «заморочились» с цветом, в итоге решив «обернуть» кузов в фиолетовую виниловую плёнку-«хамелеон». Кстати, решение, которое популярность приобрело ещё в 90-х.

Эта Panamera также оснащена спортивным выхлопом и пневматической подвеской. 22-дюймовые колёсные диски — ещё одно изменение. Они называются Savini BM 14. Красиво смотрятся.