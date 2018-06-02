Руководство Dodge опровергает слухи о возвращении модели Viper

Целую неделю поклонники Dodge Viper ожидали сообщение о возвращении модели в производство, однако генеральный директор FCA Серхио Маркионне заявил, что это не входит в планы производителя.

Слухи о возвращении Dodge Viper распространились в Сети еще в августе 2017 года. КК предполагалось суперкар вернется с более мощным V8 под капотом, вместо прежнего V10.

Маркионе опроверг оба предположения, но при этом назвал европейский мотор V8 симпатичным.

Основной причиной отмены воз0вращения «Гадюки» на рынок стала его нерентабельность для FCA.

Однако полностью о закрытии этого проекта говорить рано, так как Серхио Маркионне выразил надежду, что FCA все же найдет способ и средства для возобновления производства Dodge Viper, но эта стратегия не входит в ближайшие планы производителя.