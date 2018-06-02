Гангнам-стайл

«Какой самый живучий паразит? Бактерия? Вирус? Кишечный глист? Идея! Она живуча и крайне заразна. Стоит идее завладеть мозгом, и избавиться от нее уже практически невозможно». Похоже, герой Леонардо Ди Каприо из оскароносного фильма «Начало» был прав: идея создать свой собственный премиальный бренд Genesis прочно засела в головах руководителей концерна Hyundai и продолжает давать плоды. К двум старшим седанам G90 и G80 присоединяется младший G70, конкурент «трешке» BMW , созданный по всем канонам жанра. Манит ли в нем что-то еще, кроме традиционного для корейцев выгодного ценника?

Audi, Bentley и Технари Дженезиса взяли уже знакомую нам заднеприводную платформу от лифтбэка Kia Stinger , укоротили ее, выбрали точно такие же моторы, дизайн курировал бельгиец Люк Донкервольке , главный стилист молодого бренда, до этого отметившийся в Шкоде Lamborghini , а принимать проект G70 пришлось американцу Манфреду Фитцжеральду, бывшему высокопоставленному менеджеру… опять же из Lamborghini, который возглавил Genesis в начале 2016 года. Вести новоиспеченный корейский премиум в светлое будущее суждено совсем не корейцам.

Не забывайте и про нашего старого знакомого Альберта Бирмана из отделения BMW M, ныне ответственного за доводку всех машин концерна Hyundai-Kia, имеющих в той или иной степени спортивный имидж. Своим азартным характером Stinger обязан именно Бирману, с него же будем спрашивать и за G70, правда, по заводским полигонам и по Нордшляйфе их гоняли совершенно разные команды. Забегая вперед, скажу, что это хорошо заметно.

Но если Stinger — это автомобиль-манифест, главное детище Kia, на раскрутку которого, кажется, потрачен бюджет сравнимый с затратами на разработку, то G70 вступает на рынок буднично. И, может быть, зря. Не сказать, что господин Донкервольке сотоварищи создали шедевр, который войдет в золотой фонд автомобильного дизайна, тем не менее, на фоне примелькавшихся конкурентов G70, получившийся размерами точь-в-точь с нынешний Mercedes С-класса, смотрится свежо и смело. Пусть Genesis все еще ищет свое лицо, фишкой которого станут появившиеся как раз на «семидесятке» расходящиеся реснички ходовых огней, зато какие пропорции.

Силуэт с длинным капотом, короткими свесами и оттопыренным хвостиком покатого багажника роскошен. Присмотритесь как на плане в три четверти спереди ниспадающая задняя стойка превращает G70 практически в корейскую мини-Панамеру. А корма с мощными арками словно взята от заряженного купе. Да это одни из самых вызывающих форм в классе! Жаль только, с хромом переборщили.

Интерьер цепляет, правда? Лаконичные приборы, чистые поверхности и изящные линии, стильная центральная консоль, аккуратный джойстик трансмиссии, клавиши с металлическим напылением и, наконец, дорогие оттенки кожи с прострочкой. Но не верьте картинкам, в жизни все попроще.

Вместо металла — качественный, но все-таки пластик, некоторые кнопочки — от моделей Hyundai и Kia. Под стеклом мультимедийного планшета — всего-то 8-дюймовый тач-скрин с массивной рамкой, и ему не хватает дублирующей шайбы управления на тоннеле. Но, черт возьми, как же тщательно и добротно все собрано, как здорово сочетается фактура материалов! Тут намного приятнее, чем в Infiniti Q50 , а немцы изысканнее лишь в нескольких мелких деталях, но выйдет новая «трешка» BMW, и у G70 будут проблемы.

Отбросим снобизм! Ведь ровно за два миллиона рублей все внутри будет в коже, вам не придется доставать ключ из кармана, двигать водительское кресло руками и спорить с пассажиром о температуре в салоне. Плюс светодиодные фары и 18-дюймовые колеса. Ну, а если взять «топ», то порадует сочный звук 16 динамиков аудиосистемы Lexicon, вентиляция кресел, проектор на стекло, адаптивный «круиз», комплекс систем активной безопасности с экстренным торможением и многое другое. В общем, с оснащением у G70 — полный порядок. И с технической начинкой — тоже.

Прозорливые корейцы давно научились отменно ориентироваться в желаниях наших автолюбителей, поэтому все версии G70 для России решено было сделать полноприводными, хотя со Стингером так поступать не стали. Но тот самый заднеприводный Stinger с «самоблоком» — это вещь в себе, которая скорее поддерживает драйверский имидж модели и обеспечивает приятный входной ценник, а большинству покупателей классического седана подавай практичность. Так что самый доступный G70 (1 949 000 рублей) получился на 50 тысяч дороже базового Стингера.

Так какому же G70 в итоге дал зеленый свет Бирман? Очень точному и благородному, но менее азартному, чем Stinger. Не смущайтесь острого руля — он требует привычки лишь на магистрали, а в поворотах прогрессивная рейка бодрит. «Семидесятый» принимает маневр живо, но без гоночной нервотрепки. Легкое движение рулем — и дуга твоя, следующее — еще одна, и еще. Электроусилитель хоть и не такой естественный, как, скажем, на Audi, но понятен. Ехать по извилистым дорожкам — удовольствие отличное от Стингера.

Попытаешься дойти до предела — и G70, словно одергивая тебя, начнет слегка пропихивать морду, понижая градус азарта, тогда как Stinger будет подыгрывать кормой. Кайф от управляемости не в спортивной заднеприводной настройке, а в том, как прецизионно G70 реагирует на движения баранкой, и какой держак при этом дает шасси. В этом есть заслуга и цепких разношироких шин Michelin Pilot Sport 4 S (225/40 ZR19 спереди и 255/35 ZR19 сзади, на колесах поменьше — ContiSportContact 6).

В видеоролике я пожаловался на то, что шарм G70 пропадает, если ехать действительно быстро, но сейчас думаю — а почему такая точная управляемость не может быть фишкой G70? В этом сегменте ведь никуда без собственной харизмы. Классно же, когда не надо рисковать, чтобы получить от машины положительные эмоции.

Не забыт и комфорт! Во-первых, в салоне тихо, а во-вторых дорогие версии с адаптивными амортизаторами (на тесте были только они) ехали по дорожкам в окрестностях Ниццы с достойной плавностью хода, благородно отрабатывая рельеф и мелочь. Возможно, лучше, чем Stinger. Осталось только разобраться, сохранился ли такой же классный баланс у доступных версий G70 с пассивной подвеской, которую, как и у Стингера, адаптировали для российского рынка, увеличив клиренс на пару сантиметров. Это мы узнаем позже, когда раздобудем такой G70 в Москве.

Добротный получился автомобиль. Правда, есть одна маленькая проблема. Непонятно, для кого он. Сами дженезисовцы говорят, что клиентов немецкого премиума на их марку не пересадишь. Во всяком случае пока. Альтернатива Infiniti Q50? Возможно. Следующий автомобиль после взрослой модели Hyundai, например, Сонаты? Может быть. До тех пор пока менеджеру по продажам приходится говорить «Genesis — это как Lexus Тойоты » эти вопросы будут оставаться. Впереди долгий путь по становлению имени. А продукт… Продукт по сути уже здесь.

Грядет рестайлинговый G90, полностью новый G80 на заново разработанной платформе, наконец, появится пара кроссоверов и, по слухам, купе на платформе G70. Параллельно начнут строиться отдельно стоящие дилерские центры Genesis вместо нынешних, объединенных с брендом Hyundai. И вот тогда идея корейцев сможет прочно засесть в нашу с вами голову. /m Подробные технические характеристики

| Genesis G70 NX | Genesis G70 2.0T-GDI 4WD —— | —— | —— Тип двигателя | Бензиновый, R4 с непосредственным впрыском и турбонаддувом | Бензиновый, R4 с непосредственным впрыском и турбонаддувом Рабочий объем, см3 | 1998 | 1998 Макс. мощность, л.с. /об/мин | 197/4000-6200 | 247/6200 Макс. момент, Нм/об/мин | 353/1400-3900 | 353/1400-4000 Тип привода | подключаемый полный | подключаемый полный Коробка передач | автоматическая, восьмиступенчатая | автоматическая, восьмиступенчатая Передняя подвеска | пружинная, McPherson | пружинная, McPherson Задняя подвеска | пружинная, многорычажная | пружинная, многорычажная Габариты (ДхШхВ), мм | 4685х1850х1420 | 4685х1850х1420 Колесная база, мм | 2835 | 2835 Объем багажника, л | 330 | 330 Дорожный просвет, мм | 150 (130) | 150 (130) Снаряженная масса, кг | 1732-1820 | 1732-1820 Разгон 0-100 км/ч, с | 12,3 9,2 (8,3) | 7,5 (6,4) Макс. скорость, км/ч | 228 | 240 Расход топлива (комб.), л/100 км | 9,3 | 9,3-9,6 Цена, руб. | от 1 949 000 | от 2 399 000 | * для версии с адаптивной подвеской | **при использовании функции Launch control