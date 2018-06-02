Большинство автопроизводителей пропустят Московский автосалон 2018 года

Автомобильный салон в Москве 2018 года (ММАС-2018), который пройдет в столице с 29 августа по 9 сентября, по количеству участников не будет сильно отличаться от выставки 2016 года, когда большая часть мировых автопроизводителей проигнорировала это мероприятие.

В «Митсубиши» объяснили отказ от автосалона в Москве текущего года стремлением развития взаимодействия как с нынешними, так и потенциальными клиентами в «других форматах».