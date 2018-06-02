Большинство автопроизводителей пропустят Московский автосалон 2018 года 

Автомобильный салон в Москве 2018 года (ММАС-2018), который пройдет в столице с 29 августа по 9 сентября, по количеству участников не будет сильно отличаться от выставки 2016 года, когда большая часть мировых автопроизводителей проигнорировала это мероприятие.
К широкому списку «отказников», в числе которых: Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chery, Citroen, Changan, Datsun, Jaguar, Land Rover, Infiniti, Mercedes-Benz, Mini, Mazda, Volvo, Toyota, Lexus, Skoda, Nissan, Subaru, Suzuki, Honda, Porsche итд. добавилась компания Mitsubishi, о чем стало известно сегодня, 2 июня.
В «Митсубиши» объяснили отказ от автосалона в Москве текущего года стремлением развития взаимодействия как с нынешними, так и потенциальными клиентами в «других форматах».