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В 2019 году Haval представит в РФ две новые модели
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В 2019 году Haval представит в РФ две новые модели 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
Китайский автопроизводитель Haval обещает представить в России в 2019 году две новые модели. Одной из них окажется Haval H6 второй генерации, а второй — абсолютно новый кроссовер, информации о котором пока нет.
Представители отечественного офиса «Хавейл» сообщили, что первые партии новинок марки будут поставляться в Россию напрямую из КНР, однако в будущем планируется наладить их производство на мощностях строящегося завода Haval в Тульской области.
Напомним, что предприятие компании «Хавейл» в РФ планируется запустить в начале следующего года. Первоначально на заводе китайского автомобильного бренда в России будет выпускаться два кроссовера (новый H6 и абсолютно новый SUV, название которого пока не разглашается). Через год концерн приступит к производству в РФ еще двух кроссоверов.
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