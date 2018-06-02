В 2019 году Haval представит в РФ две новые модели

Китайский автопроизводитель Haval обещает представить в России в 2019 году две новые модели. Одной из них окажется Haval H6 второй генерации, а второй — абсолютно новый кроссовер, информации о котором пока нет.

Представители отечественного офиса «Хавейл» сообщили, что первые партии новинок марки будут поставляться в Россию напрямую из КНР, однако в будущем планируется наладить их производство на мощностях строящегося завода Haval в Тульской области.

Напомним, что предприятие компании «Хавейл» в РФ планируется запустить в начале следующего года. Первоначально на заводе китайского автомобильного бренда в России будет выпускаться два кроссовера (новый H6 и абсолютно новый SUV, название которого пока не разглашается). Через год концерн приступит к производству в РФ еще двух кроссоверов.