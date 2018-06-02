Спрос на седаны бизнес-класса вырос с начала года на 2,4%

Спрос на седаны бизнес-класса вырос с начала года на 2,4% Объем продаж новых автомобилей Е-сегмента (бизнес-класс) составил 14 710 ед. за период первых четырех месяцев 2018 года, о чем говорится в исследовании «Автостат Инфо». Объеме всех продаж на авторынке в этот период доля машин бизнес-класса составила 3,14%.

В Е-сегменте первое место по-прежнему занимает Toyota Camry. За четыре месяца текущего года продажи этой модели составили 7822 ед., что, впрочем, на 2% ниже уровня продаж прошлого года (7971 ед.). Второе место в рейтинге среди седанов бизнес-класса у Mercedes-Benz E-Класса. Спрос на эту модель вырос в отчетный период на 10,2% — с 1648 до 1816 ед. авто соответственно. Третье место у BMW 5-Серии с приростом продаж на 0,7% в отчетные январь-апрель 2018 года. В абсолютных цифрах продажи модели выросли с 1776 до 1789 ед. авто. В список наиболее востребованных седанов Е-сегмента по версии «Автостат Инфо» попали Audi A6 и Skoda Superb . За первые четыре месяца 2018 года покупатели приобрели 743 ед. новых Audi A6 (-34,8%), а также 695 шт. Skoda Superb (+85,8%).

По данным «Автостат Инфо» в апреле 2018 года продажи машин, относящихся к Е-сегменту, выросли на 3,14% к прошлому году, то есть с 3979 до 4104 ед. авто.