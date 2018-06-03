В Новосибирске восстановили первый спорткар Marussia B1

Новосибирская мастерская VIP-Service была одной из участников торгов, на которых в прошлом году было скуплено имущество разорившейся фирмы Marussia . Тогда компания приобрела недоделанный прототип первого спорткара «Марусси» — B1.

На днях в сети появились фотографии полностью готового автомобиля B1, который VIP-Service представит в этом месяце на чемпионате по автозвуку в Красноярске.

Представители новосибирской мастерской также сообщили, что в будущем восстановленный B1 будет использоваться в качестве шоукара и уже поставлен на регистрационный учет. Сейчас специалисты этой фирмы работают над еще одной моделью Marussia — B2.