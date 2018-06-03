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В Новосибирске восстановили первый спорткар Marussia B1
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В Новосибирске восстановили первый спорткар Marussia B1 

Daily-Motor 54 минуты назад
Фото: Daily-Motor
Новосибирская мастерская VIP-Service была одной из участников торгов, на которых в прошлом году было скуплено имущество разорившейся фирмы Marussia. Тогда компания приобрела недоделанный прототип первого спорткара «Марусси» — B1.
На днях в сети появились фотографии полностью готового автомобиля B1, который VIP-Service представит в этом месяце на чемпионате по автозвуку в Красноярске.
Представители новосибирской мастерской также сообщили, что в будущем восстановленный B1 будет использоваться в качестве шоукара и уже поставлен на регистрационный учет. Сейчас специалисты этой фирмы работают над еще одной моделью Marussia — B2.
Напомним, что спорткар Marussia B1 оснащался 3,5-литровым атмосферным двигателем VQ35, выдающим до 244 лошадиных сил мощности. Производством этого мотора занимается Nissan.
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