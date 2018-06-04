В Новосибирске восстановили спорткар Marussia B1 

Тюнинг-ателье VIP-Service завершило работы над топовой версией купе первого поколения.
Этот экземпляр — один из шести уцелевших автомобилей Marussia, в числе которых купе B2, B1с 420-сильным турбомотором Cosworth V6, прототип кроссовера F2 и концепт-кар B3. Как сообщает сообщество RNI News, процесс возрождения других машин разорившегося отечественного бренда идет полным ходом.
Уже завершены работы над Marussia B1 — результат многомесячного восстановления продемонстрировали в рамках чемпионата по автозвуку, который прошел в минувшие выходные в Красноярске. Напомним, этот автомобиль укомплектован мотором Nissan объемом 3,5 литра мощностью 244 л.с. Кузов машины окрашен в два цвета — красный и черный.
Владельцу фирмы VIP-Service Александру Сердцеву даже удалось зарегистрировать автомобиль. В ближайших планах Сердцева — завершить восстановление и других автомобилей Marussia, приобретенных в разукомплектованном состоянии, а затем наладить их производство. В настоящее время бизнесмен ведет переговоры с потенциальным зарубежным инвестором.
Напомним, компания Marussia, основанная шоуменом Николаем Фоменко и предпринимателем Ефимом Островским, существовала с 2007-го по 2014-й год. Производство «первого российского суперкара» так и не стало рентабельным, в связи с чем производитель объявил о банкротстве.
Фото: VIP-Service / RCI News