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Восстановление Marussia: новые фото
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Восстановление Marussia: новые фото 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В распоряжении нашего портала оказались снимки восстановленного спорткара первого поколения.
Напомним, компания Marussia Motors проработала с 2009 по 2014 годы, но оставила после своей деятельности целый парк эксклюзивных спорткаров. Правда, не все они в хорошем состоянии, в силу чего новосибирский предприниматель, владелец компании VIP-Service Александр Сердцев взялся за реставрацию эксклюзивных машин.
Ранее мы сообщали, что идет процесс реставрации спорткара Marussia B1, у которого будет комбинированный окрас кузова — основной цвет красный, а крышу покрасят в черный цвет. Сейчас появились фото полностью восстановленного автомобиля. Они были опубликованы на странице сообщества RCI News в социальной сети «ВКонтакте».
Кстати, компания VIP-Service при поддержке ООО «Спарта-Маркет» планирует представить восстановленный автомобиль в качестве шоукара на чемпионате по автозвуку в Красноярске, который состоится 2 июня текущего года.
Напомним, под капотом Marussia первого поколения (B1) устанавливается «атмосферник» VQ35 объемом 3,5 литра от Nissan, мощность которого составляет 244 л.с.
Этот экземпляр Marussia B1-9 официально зарегистрирован и стоит на учете, а его владельцем является Александр Сердцев. Машина с 2013 года использовалась в качестве промо-кара и для тест-драйвов.
Сейчас компания взялась за восстановление автомобиля второго поколения — Marussia B2, у которого будет кузов серого цвета. Напомним, предприниматель намерен отреставрировать целую коллекцию автомобилей Marussia.
По материалам: www.kolesa.ru
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