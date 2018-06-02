Восстановление Marussia: новые фото

В распоряжении нашего портала оказались снимки восстановленного спорткара первого поколения.

Напомним, компания Marussia Motors проработала с 2009 по 2014 годы, но оставила после своей деятельности целый парк эксклюзивных спорткаров. Правда, не все они в хорошем состоянии, в силу чего новосибирский предприниматель, владелец компании VIP-Service Александр Сердцев взялся за реставрацию эксклюзивных машин.

Ранее мы сообщали, что идет процесс реставрации спорткара Marussia B1 , у которого будет комбинированный окрас кузова — основной цвет красный, а крышу покрасят в черный цвет. Сейчас появились фото полностью восстановленного автомобиля. Они были опубликованы на странице сообщества RCI News в социальной сети «ВКонтакте».

Кстати, компания VIP-Service при поддержке ООО «Спарта-Маркет» планирует представить восстановленный автомобиль в качестве шоукара на чемпионате по автозвуку в Красноярске, который состоится 2 июня текущего года.

Напомним, под капотом Marussia первого поколения (B1) устанавливается «атмосферник» VQ35 объемом 3,5 литра от Nissan , мощность которого составляет 244 л.с.

Этот экземпляр Marussia B1-9 официально зарегистрирован и стоит на учете, а его владельцем является Александр Сердцев. Машина с 2013 года использовалась в качестве промо-кара и для тест-драйвов.

Сейчас компания взялась за восстановление автомобиля второго поколения — Marussia B2 , у которого будет кузов серого цвета. Напомним, предприниматель намерен отреставрировать целую коллекцию автомобилей Marussia.

По материалам: www.kolesa.ru