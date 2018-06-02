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Mitsubishi выводит минивэн Xpander на новые рынки
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Mitsubishi выводит минивэн Xpander на новые рынки 

Car.ru 47 минут назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Mitsubishi решил в июле привезти новый внедорожный минивэн Xpander на рынок Таиланда.
В качестве напоминания, скажем, что сборку Xpander производят на автопредприятии MMC в Индонезии, где кросс-вэн является лидером продаж.
Уже в базе кросс-вэн наградили системой курсовой устойчивости, ABS, EBD, кондиционером, фронтальными подушками безопасности, штатным аудиокомплексом и 16-дюймовыми «катками».
Семиместная модель по габаритным размерам встанет между Mitsubishi ASX и Mitsubishi Outlander. Габариты машины следующие: 4475 х 1750 х 1700 мм, клиренс — 205 мм. Причем размер колесной базы достигает 2775 мм, что на 105 мм больше, чем у ASX и Outlander.
В движение кросс-вэн приводится 1,5-литровым силовым агрегатом 4А91, который выдает 120 л.с. В паре с ним трудиться 5-ступенчатая механика или с 4-диапазонная автоматическая коробка передач. Тип привода только передний.
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