В России 18 автомобильных марок переписали цены во второй половине мая

Всего 18 автопроизводителей изменили ценники в России с 15 по 31 мая. Начнем с приятного: некоторые марки снизили цены на отдельные модели. Так, китайский производитель Brilliance теперь продает модель V5 в комплектации Deluxe дешевле на 4,5%, а версия Sport потеряла 4,8%. Volkswagen привез новую модификацию Passat и Passat Variant — Conceptline, ставшую «младшей». Благодаря ей седан минимальная цена седана упала на 9,7%, а универсала на 7,6%. Остальные 16 марок подняли цены. Некоторые — только на одну модель. Например, Cadillac XT5 стал дороже на 8,9%. Hyundai Creta в различных комплектациях, кроме «Старт», прибавил 1,1 — 1,6%. Nissan Murano «потяжелел» до 3,1% кроме версии Top. Mitsubishi увеличило стоимость двух моделей: Outlander до 2% и Eclipse Cross до 0,2%. У Land Rover переписан ценник на Discovery — до 2,3%, 3,4% подорожал Discovery Sport, до 3,6% в зависимости от комплектаци Range Rover Evoque и Range Rover Sport стал стоить больше на 0,6 — 1,7%. Большинство автопроизводителей объясняют подорожание апрельским падением рубля.