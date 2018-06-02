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Семерка автомобильных новинок, которые появятся в России в июне
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Семерка автомобильных новинок, которые появятся в России в июне 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
Первый летний месяц 2018 года должен оказаться для нашей страны богатым на автомобильные новинки. В продажу в этом месяце должны поступить как рестайлинговые, так и абсолютно новые модели.
В семерку главных автоновинок июня входит новый кроссовер Volvo XC40. Этот самый компактный SUV в линейке шведского автогиганта будет конкурировать на российском рынке с BMW X1 и Audi Q3. В моторную линейку XC40 должны войти бензиновый и дизельный моторы, выдающие до 245 и 190 лошадиных сил мощности соответственно.
Компания Toyota в июне готовит к выходу в Россию нового компактного кроссовера C-HR. Для российских покупателей эта модель будет предлагаться с 1,2— и 2-литровыми моторами. Первый способен развивать 116 лошадиных сил мощности, а второй — до 148 «лошадок». Связку агрегатам составит «механика» или бесступенчатый вариатор. Привод может быть как передним, так и полным.
До конца этого месяца в распоряжении дилеров должен появиться и новый Nissan Juke. Кроссовер, недавно получивший обновление, получил модернизированный дизайн экстерьера и интерьера, а также обзавелся новыми комплектациями и расширенным списком дополнительных опций.
Компания Lexus привезет в июне в Россию свой новый седан IS. Автомобиль будут продавать в стране в трех комплектациях с безальтернативным 2-литровым турбированным мотором на 245 лошадиных сил, работающем в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Стоимость базовой комплектации составит порядка 2 миллионов 300 тысяч рублей.
Существует большая вероятность того, что Audi начнет продажи в РФ в этом месяце обновленного универсала RS4 Avant, прайс-лист на который был озвучен ранее в этом году. Стоимость стартовой модификации новинки составит немалые 5 миллионов 375 тысяч рублей.
Компания Mercedes готовит к выводу на российский рынок в июне сразу несколько своих новинок. В их числе первый в истории марки пикап — X-Class, а также легендарный G-Class. Первый будут продавать по цене от 2 миллионов 899 тысяч рублей, а «Гелик» — от 6 миллионов 820 тысяч рублей
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