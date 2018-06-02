«Дизельгейт» в Германии разогнался до миллиардных штрафов

Daimler могут оштрафовать почти на 4 млрд евро. Министерство транспорта Германии подозревает автоконцерн в установке программы, манипулирующей c системой очистки выхлопных газов. Как пишет Der Spiegel , речь идет о 750 тысячах Mercedes S-класса.

Штраф за установку программы, которая способна сама отключать систему очистки выхлопных газов, может составить для Daimler пять тысяч евро за каждый автомобиель. В Минтрансе полагают, что таких машин на рынке примерно 750 тысяч. То есть новый виток «дизельгейта», причем не в США, а уже у себя на родине, в Германии, может обойтись концерну в 3,75 млрд евро.

BMW. «Дизельгейт» в Германии не ослабевает, а, скорее, наоборот, только усиливается. Буквально месяц назад в Porsche прошли самые масштабные обыски в истории бренда. Офисы по всей стране обыскивали более 150 полицейских и 30 прокуроров. Искали все то же — доказательства причастности Porsche к махинациям с выбросами. Причем трое подозреваемых — члены совета директоров. А ранее обыски прошли и на других концернах — Audi

Frankfurter Allgemeine Zeitung уже вышла с заголовком «Автоиндустрия Германии на грани». Дело в том, что, например, Porsche ограничила продажу новых автомобилей. Некоторые модели временно не будут продаваться. Такого еще не было. Все дело в новых стандартах замеров выхлопных газов: Porsche пока не может им соответствовать. Эти стандарты ввели меньше года назад, и в компании заявили, что это требует перехода всей модельной линейки на другой тип фильтра.

Porsche входит в Volkswagen Group — именно эту компанию первой заподозрили в махинациях с программным обеспечением. Пару месяцев назад в Volkswagen сменилось руководство, там проходит масштабная реструктуризация, которая заявлена как чуть ли не самая большая в истории компании.

После «дизельгейта», начавшегося с США и перекинувшегося на Европу, в Германии стали пристальнее проверять программы по контролю за выбросами вредных веществ и изменили правила контроля. Не все концерты оказались к этому готовы. Например, две недели назад та же Porsche отозвала по этой причине 60 тысяч автомобилей. Да и обыски один за другим, причем во всех немецких концернах, говорят о том, что «дизельгейт» затронул всю немецкую автоиндустрию.