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«Внедорожники» Datsun Cross пользуется высоким спросом
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«Внедорожники» Datsun Cross пользуется высоким спросом 

Car.ru 18 минут назад
Фото: Car.ru
В дилерский центр бренда новый внедорожный компакт-вэн Datsun Cross приехал в конце марта этого года.
И сразу в Индонезии дилеры смогли собрать больше 13 тысяч предварительных заявок на новую модель. А в апреле ещё 10 тысяч покупателей захотели купить этот автомобиль.
Отметим, что модель лежит на платформе трёхрядного однообъёмника Go+. Габариты семиместного компакт-вэна можно сравнить с отечественной Lada Kalina Cross: 3995 х 1670 х 1560 мм, размер колесной базы составляет 2450 мм, а дорожный просвет достигает 200 мм.
Семейный паркетник получил защитный обвес с пластиковыми расширителями колёсных арок.
В моторном отсеке кросс-вэна стоит 1,2-литровый движок, который вырабатывает 68 или 78 л.с. Сочетается с ним 5-ступенчатая механика или вариатор CVT. Тип привода только передний.
Минимальная цена кросс-вэна с МКПП стоит от 161,49 млн индонезийских рупий (726 тыс. рублей), а модель с вариатором оценивается в 173,99 млн индонезийских рупий (782 тыс. рублей).
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