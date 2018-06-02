Цена на бензин: приказано заморозить

Козак: стоимость бензина и дизтоплива зафиксируют на уровне конца мая

Стоимость бензина и дизтоплива будет зафиксирована на уровне конца мая, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак по итогам встречи с 13 крупнейшими нефтяными компаниями. Он призвал картели проявить соцответственность. Но заявления чиновников не решают проблему монополизма на российском рынке нефтепродуктов: бензин будет дорожать из-за падения рубля, отмечают эксперты.

Правительству удалось достичь соглашения с руководством нефтяных компаний о сдерживании цен на бензин, заявил в субботу вице-премьер Дмитрий Козак.

«Договорились в правительстве. Мы встретились с крупнейшими нефтяными компаниями — 13 компаний. Они тоже граждане нашей страны, национальные компании. И они понимают, что сегодня в летний период это не только нагрузка на автолюбителей, простых граждан», — цитирует Козака «Россия-1».

По словам вице-премьера, стоимость бензина и дизельного топлива будет зафиксирована на уровне конца мая.

В конце прошлого месяца, а именно с 21 по 27 мая, цены на бензин на московских автозаправках, по данным Московской топливной ассоциации, выросли почти на рубль. Стоимость топлива марки Аи-92 увеличилась на 90 копеек — до 42,21 руб. за литр, а цена на бензин марки Аи-95 — на 88 копеек до 45,5 руб.

Примерно такая же картина наблюдалась в целом по России. По данным Росстата, средняя розничная цена бензина ускорила рост с 1,1% до 1,8% за неделю. К 21 мая она достигла 42,03 руб. за литр, а на 28 мая — уже 42,83 руб. В Москве 92-й бензин, по данным того же Росстата, за последнюю неделю продавали по 40,3-45,5 руб. за литр, 95-й — 44,3-47,15 руб.

Договоренность о ценах «уровня конца мая», скорее всего, будет означать, что бензин зафиксируют по максимальной майской цене. Хотя именно 31 мая цена немного снизилась: бензин марки Аи-92 стоил 41,09 руб. за литр. Цена марки Аи-95 — 44,06 руб. за литр.

Больше всего цены увеличились в Петропавловске-Камчатском — на 4,6%, Казани, Брянске, Орле, Тамбове и Кемерово — на 3-3,4%.

В целом уровень роста цен на бензин почти в десять раз опережает уровень текущей инфляции в стране.

Из пояснений вице-премьера Козака следует, что 13 нефтяных картелей проявили социальную ответственность, отказавшись от дальнейшей эскалации цен на топливо.

Козак отметил, что повышенные цены на ГСМ является существенной нагрузкой для сельскохозяйственного сектора и отметил, что нефтегазовая отрасль с пониманием относится к тому, что России приходится балансировать как «нефтегазовой державе».

Напомним, 30 мая Совет Федерации объявил, что направит официальные письма в Минсельхоз Минэнерго в связи с резким ростом цен на бензин в стране.

«В Забайкальском крае рост цен на бензин за год составил 128%, в среднем по стране — 122,5%», — возмущалась спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Это заявление было сделано на фоне зафиксированного Росстатом скачка цен на бензин в апреле. В этом месяце цены производителей на автомобильный бензин подскочили сразу на 13%.

По сравнению с прошлым годом темп роста цен увеличился в три раза. Подорожание тогда бензина было зафиксировано в 15 субъектах России.

К сенаторам подключилась ФАС . Начальник управления регулирования ТЭК ФАС России Дмитрий Махонин назвал причину роста цен — проявление монополизма на рынке.

«Есть и субъективные факторы (роста цены) — факторы проявления доминирования на рынке, монополизма. Они связаны с определенным сокращением предложения товара на бирже и в мелкооптовом сегменте, и на нефтебазах», — сказал Махонин.

Он также отметил, что необходимо обеспечить приоритетные поставки нефтепродуктов на российский внутренний рынок.

ФАС дала понять, что власти могут директивно ограничить экспорт нефтепродуктов, если компании не одумаются. Глава ФАС Игорь Артемьев развил эту тему, заявив, что уменьшение экспорта нефтепродуктов из России может стать крайней мерой для сдерживания внутренних цен на бензин. Но решение об ограничении экспорта нефтепродуктов компании все же должны принимать добровольно. Какой бы высокой ни была стоимость барреля на внешних рынках.

«Должна быть социальная ответственность, что мы не бросаем наших потребителей. До парадокса доведу эту ситуацию: а если $200 будет за баррель, это что, значит, надо весь бензин вывезти из нашей страны и оставить сухие бензоколонки?», — сказал Артемьев.

По мнению экспертов, рост цен на бензин мог бы быть еще стремительнее. «Если отпустить рынок в „свободное плавание“, то стоимость бензина на АЗС выросла бы к текущему уровню на 10 руб. /л», — говорит старший консультант VYGON Consulting Александр Былкин.

С одной стороны, цены удерживают НПЗ, реализующие топливо на внутренний рынок ниже значений экспортного паритета на 6 руб. /л.. С другой стороны, заправки продают бензин дороже, чем покупают в среднем на 4 руб. /л, отмечает эксперт.

А в оптовом сегменте «взлет» цен связан в первую очередь с девальвацией рубля на фоне растущих нефтяных котировок.