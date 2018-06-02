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Chrysler и Dodge продолжат развиваться
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Chrysler и Dodge продолжат развиваться 

Car.ru 33 минуты назад
Фото: Car.ru
Об этом объявила корпорация FCA, под контролем которой находятся Chrysler и Dodge.
Слухи о том, что два бренда больше не будут радовать новыми представителями, появились после того, как в пятилетней стратегии развития FCA не нашлось четкого места для Chrysler и Dodge. Однако генеральный директор корпорации Серхио Маркионне заверил, что обе популярные марки будут существовать и дальше.
Так, руководитель корпорации отметил, что Chrysler готовит для американского рынка представителей семейства минивэнов. Что же касается Dodge, то упор будет сделан на фургоны и внедорожники.
В то же время Маркионне отметил, что Chrysler и Dodge можно отнести к местным брендам, поскольку на рынке США предпочтение отдается внедорожникам и кроссоверам. Поэтому традиционным седанам будет трудно выдержать конкуренцию на североамериканском континенте.
Не исключено, что в ближайшем будущем FCA анонсирует новый внедорожник. Кроме этого ожидается внедрение бесшумной технологии в Chrysler Pacifica.
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