Chrysler и Dodge продолжат развиваться

Dodge. Об этом объявила корпорация FCA, под контролем которой находятся Chrysler

Слухи о том, что два бренда больше не будут радовать новыми представителями, появились после того, как в пятилетней стратегии развития FCA не нашлось четкого места для Chrysler и Dodge. Однако генеральный директор корпорации Серхио Маркионне заверил, что обе популярные марки будут существовать и дальше.

Так, руководитель корпорации отметил, что Chrysler готовит для американского рынка представителей семейства минивэнов. Что же касается Dodge, то упор будет сделан на фургоны и внедорожники.

В то же время Маркионне отметил, что Chrysler и Dodge можно отнести к местным брендам, поскольку на рынке США предпочтение отдается внедорожникам и кроссоверам. Поэтому традиционным седанам будет трудно выдержать конкуренцию на североамериканском континенте.