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Яндекс. Драйв обновляет свой автопарк
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Яндекс. Драйв обновляет свой автопарк 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Пользователям сервиса Яндекс. Драйв станут доступны автомобили бизнес и премиум класса.
В частности, летом должны приехать 500 новеньких представителей Mercedes E-class, а также BMW 5 серии. Из люксовых авто можно будет выбрать варианты с Porsche Macan и 911 Carrera 4S.
По состоянию на сегодня Яндекс. Драйв обладает запасом транспорта почти в 2 тысячи единиц. За время существования сервиса число путешествий на предлагаемых к прокату автомобилях перешагнуло за миллион.
Машины предоставляются клиентам в рамках схемы кайшеринга. Это означает, что арендная плата начисляется за каждую минуту использования транспорта.
Например, пользование представителем от Porsche обойдется в двадцать рублей за одну минуту. Mercedes и BMW будут стоить в среднем 2 раза дешевле.
Предоставление новинок выдвигает определенные требования к водителям. Они должны быть не моложе 28 лет и иметь стаж управления менее 6 лет.
Остается добавить, что Яндекс. Драйв работает в Москве с середины февраля 2018 года. Цена за прокат машины стартует от пяти рублей за минуту с учетом топлива и водительской страховки.
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