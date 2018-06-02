Яндекс. Драйв обновляет свой автопарк

Пользователям сервиса Яндекс. Драйв станут доступны автомобили бизнес и премиум класса.

В частности, летом должны приехать 500 новеньких представителей Mercedes E-class, а также BMW 5 серии. Из люксовых авто можно будет выбрать варианты с Porsche Macan и 911 Carrera 4S.

По состоянию на сегодня Яндекс. Драйв обладает запасом транспорта почти в 2 тысячи единиц. За время существования сервиса число путешествий на предлагаемых к прокату автомобилях перешагнуло за миллион.

Машины предоставляются клиентам в рамках схемы кайшеринга. Это означает, что арендная плата начисляется за каждую минуту использования транспорта.

Например, пользование представителем от Porsche обойдется в двадцать рублей за одну минуту. Mercedes и BMW будут стоить в среднем 2 раза дешевле.

Предоставление новинок выдвигает определенные требования к водителям. Они должны быть не моложе 28 лет и иметь стаж управления менее 6 лет.

Остается добавить, что Яндекс. Драйв работает в Москве с середины февраля 2018 года. Цена за прокат машины стартует от пяти рублей за минуту с учетом топлива и водительской страховки.