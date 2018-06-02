Горячая десятка концепт-каров позднего СССР

Кончина СССР стала таким ударом для отечественного автопрома, что он до сих пор не может окончательно избавиться от тошноты и головокружения. А что если бы Союз существовал и поныне? Есть основания полагать, что сейчас российские машины составляли бы достойную конкуренцию западным. Представляем десятку горячих концепт-каров, разработанных в Стране Советов на закате ее существования.

Источник: ЖЖурнал/dymontiger

1. НАМИ-ЛуАЗ «Прото»

В 1989 году машина имела все шансы стать серийной моделью. Кроме традиционных требований к внедорожникам (проходимость и надежность), в «Прото» создали комфорт на уровне легкового автомобиля. Двигатель от «Таврии» обеспечивал разгон до 130 км/ч. В целом получился современный компактный внедорожник с широкими возможностями по дальнейшей модернизации. Но эту разработку ленинградской лаборатории НАМИ зарубили в Москве, автомобиль в серию не пошел.

2. НАМИ 0288 «Компакт»

«Компакт» был собран в единственном экземпляре в 1988 году. Автомобиль имел ряд технических решений, которые были в новинку в СССР. На «Компакт» поставили бортовой компьютер, управляющий работой подвески, модернизировали двигатель от «Таврии» — он работал на бензине и на водороде. Расход топлива — экономичные 5,4 литра на 100 километров. Если бы «Компакт» попал в производство, то стал бы сильным конкурентом популярному Daewoo Matiz

3. ЗИЛ-4102

В 1988 году были изготовлены два экземпляра ЗИЛ-4102. Новинка кардинально отличалась от своего предшественника. Во-первых, машина была безрамная, с несущим кузовом. Многие наружные панели сделаны из стеклопластика. Автомобиль получил V-образный 8-цилиндровый двигатель объемом 7,6 л мощностью 315 л.с.

Салон отделан белой кожей, «леопардовыми» коврами и деревом. В богатую комплектацию президентского лимузина входили электрические стеклоподъемники, радиоприемник, акустическая система на 10 динамиков, проигрыватель компакт-дисков, бортовой компьютер и синтезатор речи. Несмотря на все новшества, ЗИЛ-4102 Горбачеву не понравился, и проект закрыли.

4. Москвич-2139 «Арбат»

Москвич-2139 «Арбат» мог стать первым советским семиместным минивэном. У него был стальной кузов, на который крепились пластиковые панели. Машина получила трансформируемый салон и многофункциональный руль. В 1991 году построили действующий образец, который так и остался концептом.

5. НАМИ «Охта»

Проект «Охта» был создан в 1987 году. Это 7-местный автомобиль с потрясающей возможностью трансформации салона. Средний ряд сидений складывался, образуя столик. Передние кресла разворачивались на 180 градусов. Так простой салон превращался в уютное купе. А если нужно было перевезти груз, сиденья второго и третьего рядов снимались, и минивэн становился фургоном. А из-под бампера на большой скорости выдвигался спойлер, улучшающий и без того превосходную аэродинамику автомобиля.

6. Москвич-2143 «Яуза»

Концепт-кар «Яуза» представлял дальнейшее развитие седанов «Москвич-2141». Модель могла претендовать на звание автомобиля с самыми дурацкими окнами: верхние стекла были жестко зафиксированы, а открывались только нижние. В 1991 году собрали три экземпляра «Яузы».

7. ВАЗ-2702 «Пони»

В 70-е годы при необходимости перевезти небольшой груз приходилось гонять автомобиль грузоподъемностью свыше 3 тонн. Это вызывало лишний расход топлива и ухудшало экологическую обстановку. Тогда на ВАЗе спроектировали компактный электромобиль ВАЗ-2702 «Пони». Первый образец поехал в 1984 году. Он был сделан из алюминия, что сильно облегчило кузов. Но из-за этого грузовичок был недостаточно прочен и надежен. Поэтому, несмотря на интересную и перспективную концепцию, «Пони» не получил дальнейшего развития. Так страна лишилась первого серийного электромобиля.

8. Москвич-2144 «Истра»

Из всех «Москвичей», нацеленных на 2000 год, этот был ближе всех к тому, чтобы стать реальностью. Единая боковая дверь открывалась вверх, как у суперкаров, давая доступ в салон с множеством новинок. На лобовое стекло проецировалась информация о скорости автомобиля, а также изображение с прибора ночного видения. Безопасность машины улучшали ремни, подушки безопасности и ABS. В машине стояла система климат-контроля, поэтому боковые стекла сделали неоткрывающимися, оставив только маленькие форточки.

9. ЗИЛ-118 «Юность»

Автобус «Юность» разработали в начале 1960-х на базе представительского лимузина ЗИЛ-111. Его концепция была уникальной для тех лет. Главное отличие «Юности» от других автобусов — повышенный уровень комфорта и плавность хода. Машина ехала почти как легковушка. И неудивительно, ведь на нее ставили двигатель от грузовика ЗИЛ-130, мощности которого хватало с избытком.

«Юность» собирали по несколько единиц в год по спецзаказам телевидения, КГБ и как машины скорой помощи для особо важных пациентов. Всего с 1963 по 1994 год завод изготовил 93 экземпляра.

10. МАЗ-2000 «Перестройка»

И наконец, главный хит. В 1988 году на Парижском автосалоне состоялся шумный дебют уникального советского грузовика — МАЗ-2000. Это была попытка инженеров Минского автозавода показать, как они себе представляют дальнобойный грузовик XXI века. Кабина оборудована кондиционером, телевизором, магнитолой, столиком, холодильником, электроплитой, УКВ-радиостанцией и даже камерой заднего вида.

Тяговый модуль вращался относительно кабины с помощью гидроцилиндров. На концепт поставили 6-цилиндровый дизель фирмы MAN мощностью 290 л.с. Благодаря улучшенной аэродинамике машина могла разогнаться до 120 км/ч. Подвеска на всех колесах была независимая, на пневмобаллонах.

Инженеры активно работали над машиной, было построено два рабочих экземпляра. Разработали даже проект, как объединить несколько прицепов в ряд, образуя автопоезд грузоподъемностью 80 тонн. Но с распадом страны проект был закрыт, а наработки и патенты распроданы в западные фирмы.